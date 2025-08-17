Brasil e Bulgária disputam 3º lugar no Mundial de vôlei feminino sub-21

Após perder para a Itália, a seleção brasileira vai enfrentar a Bulgária na disputa do terceiro lugar no Mundial de vôlei feminino sub-21. O jogo do Brasil está marcado para às 6h (de Brasília) em Surabaya, na Indonésia.

Onde assistir o jogo do Brasil de vôlei feminino sub-21

A disputa pelo bronze no sub-21 de vôlei será transmitida ao vivo e com exclusividade no canal do Youtube Volleyball World. É gratuito, mas não há narração. A exibição começa às 6h.

A escalação para a decisão deve contar com as centrais Giovana Guimarães, Juliana Palhano e Luana Kuskowski; ponteiras Aline Segato, Helena Wenk, Isa Rocha e Vittória Kuehne; opostas Larissa Brandão e Rebeca Viana; levantadoras Amanda Mutuano e Ana Berto; e a líbero Sofia Will.

O Brasil possui seis títulos no Mundial sub-21 de vôlei feminino, sendo a última vitória há 18 anos. A seleção brasileira foi campeã em 1987, 1989, 2001, 2003, 2005 e 2007. Se perder, a equipe brasileira volta para casa sem medalha. Apesar da derrota na semifinal, o Brasil teve um elogiado desempenho ao longo do torneio.

A final será neste domingo entre Japão e Itália.

Itália e Japão compartilham uma das histórias mais envolventes do Campeonato Mundial Feminino Sub-21, com seus caminhos se cruzando frequentemente em disputas de medalhas. O único título japonês veio em 2019, em Aguascalientes, no México, quando uma equipe liderada por Mayu Ishikawa e Nichika Yamada derrotou a Itália em uma final de cinco sets. Desde então, ambas se destacaram na seleção principal, destacando como aquela geração moldou a ascensão do Japão.