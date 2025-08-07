Brasil enfrenta o Chile no Mundial de vôlei feminino sub-21

A Seleção Brasileira feminina sub-21 entra em quadra na sexta-feira,8 de agosto, às 10h, para o segundo jogo do Mundial de Vôlei da categoria, disputado em Surabaya, na Indonésia. O adversário será a China, em confronto válido pelo Grupo D.

Onde assistir o jogo do Brasil de vôlei feminino?

Todos os jogos da competição terão transmissão ao vivo pelo canal Volleyball World, no YouTube. Não há transmissão prevista na TV. A estreia aconteceu na quinta-feira, contra a Bulgária, com vitória das brasileiras.

A seleção brasileira tem as jogadoras Ana Berto e Amanda (Levantadoras); Larissa Brandão e Rebeca (Opostas); Aline Segato, Helena, Isa Rocha e Vittória (Ponteiras); Giovana, Juliana Palhano e Luana (Centrais); Sofia (Líbero).

Veja os próximos jogos do Brasil, válidos pela fase de grupos:

08/08 (sexta-feira) – 10h: Brasil x Chile

09/08 (sábado) – 9h: Brasil x Tailândia

11/08 (segunda-feira) – 9h: Brasil x Tunísia

12/08 (terça-feira) – 9h: Brasil x Japão

Como funciona o Mundial sub-21?

A competição é realizada pela Federação Internacional de Vôlei (FIVB) a cada dois anos. A edição de 2025 será a 23ª da história e terá formato ampliado, com 24 seleções — oito a mais que as edições anteriores.

Os regulamentos da FIVB estipulam que as quatro melhores equipes de cada grupo avançam para a próxima fase, as oitavas de final. Elas ainda poderão competir pelo título do campeonato.

Enquanto isso, as equipes em quinto e sexto lugares não estão necessariamente finalizadas. As oito últimas equipes ainda disputarão a classificação final, do 17º ao 24º lugar.

O sorteio para as divisões de grupos do campeonato ocorreu em dezembro de 2024 na sede da FIVB em Lausanne, Suíça. Os 24 participantes foram divididos em quatro grupos de seis países cada.