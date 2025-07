Brasil está na semifinal do vôlei masculino VNL e joga sábado

Brasil está na semifinal do vôlei masculino VNL e joga sábado

A seleção brasileira de vôlei masculino conseguiu derrotar a a China por 3 sets a 1, em Ningbo Beilun. em jogo quarta-feira. O resultado garantiu vaga na semifinal da Liga das Nações e coloca a seleção brasileira entre os quatro melhores do torneio após três anos de ausência.

Quando é o próximo jogo do Brasil de vôlei masculino?

O Brasil joga no sábado, dia 2 de agosto, mas aguarda o vencedor do duelo entre Japão e Polônia para conhecer o adversário na semifinal do vôlei. A transmissão será pelo Sportv.

Essa será a primeira semifinal da equipe brasileira desde 2021.

Como foi o jogo contra a China?

Os chineses surpreenderam no primeiro set e chegaram a vencer por 31 a 29, mas a equipe comandada por Bernardinho reagiu com autoridade, fechando os sets seguintes por 26-19, 25-16 e 25-21, em uma partida que durou 1h59.

Melhor campanha da fase classificatória, o Brasil iniciou o confronto com oscilações, mas confirmou o favoritismo diante de uma seleção chinesa que avançou ao mata-mata por ser país-sede. Reintegrada à competição após um ano fora, a China terminou a primeira fase em penúltimo lugar, com apenas três vitórias em 12 jogos.

Como funciona a Liga das Nações

A Liga das Nações foi criada em 2018 pela FIVB, a Federação Internacional de Voleibol, com o ideal de reunir as principais seleções de todos os continentes e substituir a Liga Mundial de vôlei masculino. A Rússia é a maior vencedora, enquanto o Brasil tem apenas um ouro e a França também.

A competição de vôlei masculino é dividida em duas etapas. A primeira tem 16 equipes disputando doze jogos em três semanas de confrontos, sendo quatro jogos por dia. Cada vitória garante pontos para o elenco que consegue uma melhor colocação na tabela

Os sete melhores – incluindo o anfitrião, no caso a Polônia – vão para a segunda fase. Daí, oito times de elite no vôlei masculino jogam as quartas de final, depois a semifinal, disputa pelo terceiro lugar e a final em agosto de 2025.