Vôlei

Brasil estreia no Mundial de vôlei masculino sub-21 na quinta

Seleção joga contra o Japão na madrugada desta quinta-feira

Escrito por Anny Malagolini
Brasil no Mundial de vôlei masculino sub-21 Crédito: Nikada/Getty Images

A Seleção Brasileira masculina sub-21 entra em quadra na quinta-feira, 21 de agosto, às 3h (de Brasília), para o primeiro jogo do Mundial de Vôlei da categoria, disputado em Surabaya, na Indonésia. O adversário será o Japão, em confronto válido pelo fase de grupos. A equipe feminina do Brasil terminou em terceiro lugar.

Onde assistir o jogo do Brasil de vôlei feminino?

Todos os jogos da competição de vôlei terão transmissão ao vivo pelo canal Volleyball World, no YouTube. Não há transmissão prevista na TV. A competição é realizada pela Federação Internacional de Vôlei (FIVB) a cada dois anos. A edição de 2025 será a 23ª da história e terá formato ampliado, com 24 seleções — oito a mais que as edições anteriores.

Veja a programação da fase de grupos, de acordo com o horário de Brasília:

Seleção brasileira x Japão
Horário: 21 de agosto (quinta-feira), 03h (de Brasília)
Onde assistir: Volleyball World (YouTube)

Brasil x Colômbia
Horário: 22 de agosto (sexta-feira), 03h (de Brasília)
Onde assistir: Volleyball World (YouTube)

Seleção brasileira x Tchéquia
Horário: 23 de agosto (sábado), 03h (de Brasília)
Onde assistir: Volleyball World (YouTube)

Brasil x Cuba
Horário: 25 de agosto (segunda-feira), 03h (de Brasília)
Onde assistir: Volleyball World (YouTube)

Bulgária x Brasil
Horário: 26 de agosto (terça-feira), 03h (de Brasília)
Onde assistir: Volleyball World (YouTube)

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

