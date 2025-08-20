Brasil estreia no Mundial de vôlei masculino sub-21 na quinta
Seleção joga contra o Japão na madrugada desta quinta-feira
A Seleção Brasileira masculina sub-21 entra em quadra na quinta-feira, 21 de agosto, às 3h (de Brasília), para o primeiro jogo do Mundial de Vôlei da categoria, disputado em Surabaya, na Indonésia. O adversário será o Japão, em confronto válido pelo fase de grupos. A equipe feminina do Brasil terminou em terceiro lugar.
Onde assistir o jogo do Brasil de vôlei feminino?
Todos os jogos da competição de vôlei terão transmissão ao vivo pelo canal Volleyball World, no YouTube. Não há transmissão prevista na TV. A competição é realizada pela Federação Internacional de Vôlei (FIVB) a cada dois anos. A edição de 2025 será a 23ª da história e terá formato ampliado, com 24 seleções — oito a mais que as edições anteriores.
Veja a programação da fase de grupos, de acordo com o horário de Brasília:
Seleção brasileira x Japão
Horário: 21 de agosto (quinta-feira), 03h (de Brasília)
Onde assistir: Volleyball World (YouTube)
Brasil x Colômbia
Horário: 22 de agosto (sexta-feira), 03h (de Brasília)
Onde assistir: Volleyball World (YouTube)
Seleção brasileira x Tchéquia
Horário: 23 de agosto (sábado), 03h (de Brasília)
Onde assistir: Volleyball World (YouTube)
Brasil x Cuba
Horário: 25 de agosto (segunda-feira), 03h (de Brasília)
Onde assistir: Volleyball World (YouTube)
Bulgária x Brasil
Horário: 26 de agosto (terça-feira), 03h (de Brasília)
Onde assistir: Volleyball World (YouTube)