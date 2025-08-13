Brasil vai enfrentar a Argentina nas quartas de vôlei feminino Sub-21

Saiba quando e onde assistir às quartas de final

A seleção brasileira de vôlei feminino sub-21 entra em quadra nesta quinta-feira (14) em busca de uma vaga na semifinal do Mundial 2025. O desafio será contra a Argentina, em um clássico sul-americano decisivo, a partir das 23h (de Brasília).

Onde assistir o jogo do Brasil de vôlei feminino?

Todos os jogos da competição terão transmissão ao vivo pelo canal Volleyball World, no YouTube. Não há transmissão prevista na TV. O jogo de vôlei acontece em Surabaya, na Indonésia.

O Brasil garantiu a classificação após vencer a República da Coreia por 3 sets a 0 nas oitavas de final. A ponteira Aline Segato foi um dos destaques, marcando 15 pontos (11 de ataque, dois de bloqueio e dois aces). Já a oposta Rebeca Viana contribuiu com 14 pontos.

A Argentina também avançou com tranquilidade, derrotando a Tchéquia em sets diretos. Ambas as seleções chegam embaladas, mas o retrospecto histórico favorece o Brasil.

A seleção brasileira tem as jogadoras Ana Berto e Amanda (Levantadoras); Larissa Brandão e Rebeca (Opostas); Aline Segato, Helena, Isa Rocha e Vittória (Ponteiras); Giovana, Juliana Palhano e Luana (Centrais); Sofia (Líbero).

Como funciona o Mundial sub-21?

O Mundial é realizado pela Federação Internacional de Vôlei (FIVB) a cada dois anos. A edição de 2025 será a 23ª da história e terá formato ampliado, com 24 seleções, oito a mais que as edições anteriores.

Os regulamentos da FIVB estipulam que as quatro melhores equipes de cada grupo avançam para a próxima fase, as oitavas de final. Elas ainda poderão competir pelo título do campeonato.

Enquanto isso, as equipes em quinto e sexto lugares não estão necessariamente finalizadas. As oito últimas equipes ainda disputarão a classificação final, do 17º ao 24º lugar.

O sorteio para as divisões de grupos do campeonato ocorreu em dezembro de 2024 na sede da FIVB em Lausanne, Suíça. Os 24 participantes foram divididos em quatro grupos de seis países cada.