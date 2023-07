Hoje tem treino classificatório F1? Programação do GP da Áustria 2023

O Grande Prêmio da Áustria foi escolhido para receber o novo modelo da corrida sprint na Fórmula 1. O treino classificatório F1 formou na sexta-feira o grid de largada para a prova austríaca, enquanto o sábado terá a emocionante sprint. Entenda como funciona o fim de semana com a sprint e qual é a agenda hoje.

Confira a classificação da F1 até o GP da Áustria 2023 aqui.

Tem treino classificatório F1 hoje na Áustria?

Hoje não tem treino classificatório F1 porque é a corrida sprint que será realizada no Circuito Red Bull Ring, em Spielberg, com todos os vinte pilotos. Para movimentar o campeonato, a elite do automobilismo criou uma programação bem diferente em dias de sprint race.

A corrida sprint está presente na Fórmula 1 desde 2021. Este ano, as etapas de Azerbaijão, Áustria, Bélgica, Catar, Austin nos Estados Unidos e Brasil ganham o novo formato onde o treino classificatório passa a ser de sexta-feira, formando o grid de largada para a corrida de domingo.

No sábado, um classificatório define as posições dos pilotos para a corrida sprint, que acontece na sequência. A classificação final da sprint não interfere em nada no GP do domingo, mas a premiação do primeiro ao oitavo permanece.

Para fechar o fim de semana, a tradicional corrida é realizada.

Sábado, 01/07 (tem treino classificatório F1 hoje):

Classificação da sprint - 07h (BandSports)

Sprint Race - 11h30 (Band, BandSports, Band.com e BandPlay)

Domingo, 02/07:

GP da Áustria - 10h (Band, BandSports, Band.com e BandPlay)

Como funciona a nova corrida sprint?

A nova sprint race na Fórmula 1 não tem mais influência na corrida de domingo. O evento trata-se apenas de um momento de diversão para o público, onde os pilotos concorrem pela vitória e, consequentemente, pelos pontos concedidos após a bandeirada.

Antes do pontapé inicial, uma classificação (chamada de Sprint Shootout) sob o formato tradicional do treino classificatório vai definir o grid para a sprint race. O SQ1 terá 12 minutos, o SQ2 apenas dez e o SQ3 com oito. Com a classificação definida, a sprint está liberada.

Os pilotos seguem a ordem da sprint shootout e correm por 30 minutos uma corrida simples e rápida. Pontos são entregues aos oito primeiros:

1º colocado – 8 pontos

2º colocado – 7 pontos

3º colocado – 6 pontos

4º colocado – 5 pontos

5º colocado – 4 pontos

6º colocado – 3 pontos

7º colocado – 2 pontos

8º colocado – 1 ponto

Quem ganhou a sprint do ano passado?

Na temporada passada foi Max Verstappen, da Red Bull, quem ganhou a corrida sprint na Áustria. Com o apoio da onda laranja nas arquibancadas, o piloto holandês deslizou na pista de Red Bull Ring, em Spielberg até a linha de chegada.

Diferente do novo formato, o vencedor da sprint no ano passado tinha o direito de largar em primeiro lugar, assim como a classificação igualava-se ao grid de largada do Grande Prêmio da Áustria.

No domingo, entretanto, foi Charles Leclerc, da Ferrari, quem levou a melhor sob o tempo de 1:24:24.312 entre as setenta e uma voltas no circuito. Verstappen ficou em segundo lugar, campeão da temporada 2022 na Fórmula 1.

