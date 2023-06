Horário do jogo do Brasil e Argentina vôlei masculino hoje - 08/06

Após estrear com vitória diante dos alemães, a Seleção Brasileira de vôlei masculino volta a jogar nesta quinta-feira, 08 de junho, diante da Argentina pela segunda rodada da Liga das Nações. O jogo do Brasil e Argentina vôlei masculino hoje começa às 21h, horário de Brasília, em Ottawa, no Canadá.

A equipe masculina de vôlei busca a segunda medalha de ouro.

Onde assistir Brasil e Argentina vôlei masculino hoje

Para assistir o jogo do Brasil e Argentina vôlei masculino sintonize o SporTV 2 e streaming GloboPlay nesta quinta-feira às 21h, horário de Brasília.

O canal só está disponível na TV paga e o streaming para assinantes no site ou aplicativo.

Como vem o Brasil para o jogo de hoje?

A Seleção Brasileira de vôlei masculino entra em quadra confiante após a vitória contra os alemães na última quarta-feira em Ottawa, no Canadá. Por 3 sets a 1, o elenco de Renan Dal Zotto garantiu três pontos para ocupar a sexta posição da classificação geral.

O Brasil tem que fechar a primeira semana entre os sete primeiros se quiser avançar até o mata-mata. No jogo passado, Lucarelli marcou 20 pontos, enquanto Alan, oposto, fez 19.

Escalação de jogadores do Brasil hoje: Bruninho, Alan, Lucarelli, Adriano, Flavio, Otávio e o líbero Maique. Entraram Honorato, Arthur Bento, Judson, Fernando Cachopa e Abouba.

Tabela de jogos do Brasil

A primeira semana de jogos da Liga das Nações de vôlei masculino traz grandes desafios para a Seleção Brasileira. O elenco de Renan Dal Zotto estreou com vitória por 3 sets a 1 diante da Alemanha, tendo mais quatro jogos para cumprir.

O Brasil vai enfrentar a Argentina, Cuba e Estados Unidos, adversário que eliminou os brasileiros nas quartas de final da temporada passada.

Brasil 3 x 1 Alemanha

Quarta-feira, 07/06

Brasil x Argentina – sportv 2

Quinta-feira, 08/06 às 21h (horário de Brasília)

Brasil x Cuba – sportv 2

Sábado, 10/06 às 17h30 (horário de Brasília)

Brasil x Estados Unidos – sportv 2

Domingo, 11/06 às 15h30 (horário de Brasília)

