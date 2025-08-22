Vôlei

Onde assistir Brasil x Tchéquia no Mundial de vôlei masculino sub-21

Jogo acontece na madrugada de sábado, na China

Escrito por Anny Malagolini
brasil vôlei masculino sub-21 Foto: Betto Doloriert/Federação Peruana de Voleibol

O Brasil entra em quadra neste sábado, 23 de agosto, às 3h (de Brasília), em disputa contra a Tchéquia. O jogo acontece em Jiangmen, na China, em confronto válido pelo fase de grupos, e tem transmissão ao vivo para o país.

Transmissão do jogo do Brasil de vôlei feminino

O jogo de vôlei terão transmissão ao vivo pelo canal Volleyball World, no YouTube. Não há transmissão prevista na TV.

O Brasil está no Grupo C, que também conta com as seleções da Bulgária, Colômbia, Cuba e Tchéquia. Apesar de ser uma das seleções favoritas ao título, a seleção brasileira estreou com derrota para o Japão por 3 a 0, com parciais de 25-21, 25-23 e 25-20.

Pelo regulamento, a competição reúne 24 equipes, distribuídas em quatro grupos de seis times. Na fase inicial, todos se enfrentam dentro de suas chaves, e os quatro melhores de cada uma garantem vaga no mata-mata. O Brasil caiu no Grupo C, ao lado de República Tcheca, Cuba e Bulgária.

Esses são os próximos jogos:

Seleção brasileira x Tchéquia
Horário: 23 de agosto (sábado), 03h (de Brasília)
Onde assistir: Volleyball World (YouTube)

Brasil x Cuba
Horário: 25 de agosto (segunda-feira), 03h (de Brasília)
Onde assistir: Volleyball World (YouTube)

Bulgária x Brasil
Horário: 26 de agosto (terça-feira), 03h (de Brasília)
Onde assistir: Volleyball World (YouTube)

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

