Onde assistir jogo do Minas x São Caetano na Superliga de Vôlei (21/01/2023)

Valendo a segunda rodada do returno na Superliga de Vôlei Feminino, as equipes de Minas x São Caetano se enfrentam neste sábado, 21 de janeiro, na Arena UniBH a partir das 21h30 (Horário de Brasília). Enquanto um briga na parte de cima o outro precisa escapar do rebaixamento. Saiba onde assistir ao jogo de hoje no vôlei feminino.

Como assistir Minas x São Caetano hoje

O jogo do Minas x São Caetano hoje vai passar no SporTV 2 e NSports às 21h30, horário de Brasília.

Com exclusividade, o canal exibe a partida neste sábado pela Superliga de Vôlei Feminino ao vivo para todos os estados do Brasil. Isso porque a emissora da Globo é a grande responsável pelos direitos da competição.

Também dá para assistir através do GloboPlay, plataforma para assinantes.

Para quem não tem a TV paga dá para sintonizar o Canal Vôlei Brasil, canal de streaming só de vôlei com todos os jogos da rodada. O torcedor deve desembolar R$ 89,90 ou 4x R$ 22,47.

Local : Arena UniBH, em Belo Horizonte, Minas Gerais

Quais times disputam a Superliga de Vôlei Feminino

Jogam a Superliga de Vôlei Feminino em 2023 as equipes de Dentil Praia Clube, Osasco, Fluminense, Flamengo, Minas, SESI Vôlei Bauru, Pinheiros, Barueri, Brasília, Maringá, São Caetano e Abel Moda Vôlei.

As equipes disputam a fase classificatória por 22 rodadas, onde onze são no turno e depois no returno também na temporada. Cada vitória dá ao time uma vantagem na tabela de classificação.

Os oito melhores da tabela avançam para as quartas de final, disputados em dois jogos ou três caso seja necessário para o desempate. Se o elenco fechar dois jogos se classifica para a semifinal.

Depois vem a final, onde novamente são dois ou três jogos.

Jogos da rodada hoje

Além do embate entre Minas x São Caetano, outro duelo também será realizado neste sábado para encerrar a rodada na Superliga.

Pinheiros x Maringa - 16h30 (SporTV 2)

