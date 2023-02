Saiba como assistir ao jogo do Sada Cruzeiro hoje. Foto: Reprodução Twitter @sadacruzeiro

Onde assistir jogo do Sada Cruzeiro x Brasília hoje na Superliga (25/02)

O Sada Cruzeiro entra em quadra neste sábado, 25 de fevereiro, para enfrentar o Brasília Vôlei na oitava rodada do returno na Superliga de Vôlei Masculino. O Ginásio SESI Taguatinga, na capital, recebe o jogo do Sada Cruzeiro hoje às 19h (Horário de Brasília).

O elenco cruzeirense permanece na liderança da Superliga, enquanto o Brasília vem na 11ª posição, o penúltimo na classificação da primeira fase.

A Superliga reúne doze equipes do vôlei masculino. A fase classificatória conta com 22 rodadas, sendo onze em cada turno por pontos corridos. Os oito primeiros da classificação avançam para as quartas de final, onde começa o sistema mata-mata. Os vencedores vão para a semifinal e aí depois a final.

Como assistir jogo do Sada Cruzeiro hoje

O jogo do Sada Cruzeiro e Brasília hoje vai passar no SporTV 2 e GloboPlay, às 19h.

Com exclusividade, o canal transmite o duelo de vôlei masculino neste sábado para todo o Brasil ao vivo. A programação, entretanto, só está disponível em operadoras de TV por assinatura.

Para quem é assinante GloboPlay, serviço de streaming da Rede Globo, dá para acompanhar o jogo do Sada Cruzeiro também pelo celular, tablet ou até no computador.

Basta acessar a plataforma com o email e a senha de usuário e encontrar a transmissão ao vivo do canal SporTV.

Horário: 19h (Horário de Brasília)

TV: SporTV 2

Online: GloboPlay

Classificação da Superliga de Vôlei Masculino

O Sada Cruzeiro lidera a tabela da fase classificatória na Superliga de Vôlei Masculina. O time mantém a vantagem de 12 pontos com o Minas, segundo colocado.

As equipes da Superliga disputam rodada por rodada até chegarem as posições da parte de cima da classificação na temporada para obterem a vaga na próxima etapa.

1 Sada Cruzeiro - 49 pontos

2 Minas - 37 pontos

3 Guarulhos - 36 pontos

4 Vôlei Renata - 34 pontos

5 Farma Conde Vôlei - 31 pontos

6 SESI SP - 29 pontos

7 Suzano Vôlei - 28 pontos

8 Apan ELEVA - 28 pontos

9 Araguari Vôlei - 23 pontos

10 América Vôlei - 17 pontos

11 Brasília - 7 pontos

12 Rede Cuca - 3 pontos

López é suspenso por três jogos por tapa em adversário

O ponteiro López, do Sada Cruzeiro, foi punido com três jogos de suspensão pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) em decisão tomada ontem, quinta-feira.

O atleta do time mineiro foi denunciado após dar um tapa no rosto de Paulo, do Minas, em clássico dentro das quadras. O Tribunal esportivo acatou a denúncia e optou por punir por três jogos o jogador cubano.

López, segundo o portal GE, foi punido por infração do artigo 250 do CBJD com apenas três jogos, mesmo podendo pegar gancho de até 12 partidas na Superliga.

O ponteiro está fora do jogo nesta sexta-feira.

