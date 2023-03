Onde assistir jogo do Sada Cruzeiro x Vôlei Guarulhos hoje na Superliga (10/03/23)

Depois de conquistar o hepta da Copa Brasil, o Sada Cruzeiro volta a jogar a Superliga de Vôlei Masculino nesta sexta-feira, 10 de março. Pela nona rodada do returno, o clube mineiro entra em quadra contra o Vôlei Guarulhos, com previsão para começar às 21h (Horário de Brasília), em casa no Ginásio Poliesportivo do Riacho, em Belo Horizonte.

O elenco cruzeirense segue na liderança da Superliga com vantagem, enquanto o Guarulhos está em terceiro lugar com 39 pontos na classificação da primeira fase.

Transmissão jogo do Sada Cruzeiro hoje no vôlei masculino

Com exclusividade, o canal do SporTV vai transmitir a partida da Superliga nesta sexta ao vivo em todo o território brasileiro. A emissora, entretanto, só está disponível em operadoras de TV por assinatura. Quem é assinante pode assistir a retransmissão do canal no GloboPlay, plataforma de streaming.

Outra opção é o Canal Vôlei Brasil, parceria da CBV com o NSports. O canal está disponível no site e também nos aplicativos para celular e tablet.

Entrada gratuita para mulheres

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, 8 de março, o jogo do Sada Cruzeiro terá entrada gratuita para todas as mulheres. No entanto, o site de ingressos Go Free, responsável pelas vendas, indica que os ingressos para as mulheres já estão esgotados.

Quem conseguiu o ingresso deve retirar antecipadamente pela internet no site. Crianças com idade até 2 anos e onze meses não precisam apresentar ingresso para entrar no ginásio. A partir dos três anos, é necessário comprar o ticket com meia-entrada para entrar.

O ingresso inteiro sai por R$ 20 + R$ 2,50 de taxa. Já a meia é R$ 10,00 + R$ 2,50 de taxa.

