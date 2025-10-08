Vôlei

Onde assistir o Barueri x Sesi Bauru no jogo 1 da final de vôlei feminino 2025

Jogo de ida de vôlei feminino começa às 20h30

Onde assistir vôlei feminino 2025 Foto: VM/Getty Images

Barueri e Sesi Bauru realizam confronto decisivo nesta quarta-feira, 8 de outubro, as 20h (horário de Brasília), pela jogo de ida da final do Campeonato Paulista de Vôlei Feminino de 2025. O jogo acontece no Ginásio José Corrêa, em Barueri.

Transmissão Sesi Bauru x Barueri no vôlei feminino

A partida entre Sesi Bauru e Barueri vai ter transmissão no SporTV 2, pela TV fechada, por canal disponível somente em operadoras por assinatura.

O Campeonato Paulista de Vôlei apresenta seis equipes das mais diferentes regiões do estado de São Paulo. Em turno único com quinze partidas sendo cinco jogos para cada, as duas melhores equipes avançam para as semifinais enquanto as outras disputam as quartas de final em busca da  grande decisão.

Por fim, as semifinais e a decisão do título são disputados em dois jogos onde em caso de empate uma partida é realizada para desempetar.

Veja a programação da final:

  • Paulistano Barueri x Sesi Vôlei Bauru I 08/10 – 20h30 I Ginásio José Corrêa, Barueri
  • Sesi Vôlei Bauru x Paulistano Barueri I 11/10 – 21h30 I Arena Paulo Skaf, Bauru

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

