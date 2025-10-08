Onde assistir o Barueri x Sesi Bauru no jogo 1 da final de vôlei feminino 2025
Jogo de ida de vôlei feminino começa às 20h30
Barueri e Sesi Bauru realizam confronto decisivo nesta quarta-feira, 8 de outubro, as 20h (horário de Brasília), pela jogo de ida da final do Campeonato Paulista de Vôlei Feminino de 2025. O jogo acontece no Ginásio José Corrêa, em Barueri.
Transmissão Sesi Bauru x Barueri no vôlei feminino
A partida entre Sesi Bauru e Barueri vai ter transmissão no SporTV 2, pela TV fechada, por canal disponível somente em operadoras por assinatura.
O Campeonato Paulista de Vôlei apresenta seis equipes das mais diferentes regiões do estado de São Paulo. Em turno único com quinze partidas sendo cinco jogos para cada, as duas melhores equipes avançam para as semifinais enquanto as outras disputam as quartas de final em busca da grande decisão.
Por fim, as semifinais e a decisão do título são disputados em dois jogos onde em caso de empate uma partida é realizada para desempetar.
Veja a programação da final:
- Paulistano Barueri x Sesi Vôlei Bauru I 08/10 – 20h30 I Ginásio José Corrêa, Barueri
- Sesi Vôlei Bauru x Paulistano Barueri I 11/10 – 21h30 I Arena Paulo Skaf, Bauru