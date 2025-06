Onde assistir o jogo do Brasil hoje x Irã na estreia da Liga das Nações 2025

A Seleção Brasileira faz sua estreia na Liga das Nações de 2025 nesta quarta-feira, 11 de junho, em partida contra o Irã. O jogo do Brasil hoje, com time comandado por Bernardinho, começa às 17h30 (de Brasília).

Onde assistir o jogo do Brasil vôlei masculino?

O canal Sportv 2 transmite para todo o país o jogo do Brasil vôlei masculino contra o Irã, a partir das 17h30, horário de Brasília. A partida acontece na quadra no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.

Disponível em operadoras de televisão por assinatura, só clientes poderão acompanhar a partida. Quem tem o pacote ‘Globoplay + canais ao vivo’ pode ver o duelo na plataforma ao vivo.

Do que o Brasil precisa para se classificar?

A Seleção Brasileira de vôlei masculino precisa terminar entre os sete primeiros da classificação para garantir a vaga às quartas de final da Liga das Nações. No momento, o time é o quarto colocado com 12 pontos, garantido com quatro vitórias entre as duas semanas.

A Liga das Nações é disputada por 16 seleções. São três semanas de fase classificatória, onde cada elenco joga quatro vezes até brigar pela posição entre os primeiros colocados. Ao fim da última rodada, os sete primeiros da tabela avançam para as quartas, com exceção da Polônia, anfitriã que já tem a data garantida.

Caso o time termine entre os sete, o oitavo vai para o mata-mata.