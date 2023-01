Pinheiros x Maringá: onde assistir o jogo da Superliga de vôlei feminina - 21/01

Saiba como assistir ao duelo entre as equipes femininas neste sábado

Pela décima terceira rodada na fase classificatória da Superliga de Vôlei feminino, as equipes de Pinheiros x Maringá se enfrentam neste sábado, 21 de janeiro, no Ginásio Henrique Villaboim às 16h30 (Horário de Brasília). Ambos os times buscam a vitória para subirem na tabela em busca da vaga até a próxima etapa. Saiba como assistir ao jogo na Superliga.

O Maringá vem de vitória em cima do Bauru, enquanto o Pinheiros ganhou do São Caetano na última rodada da competição feminina.

Onde assistir jogo do Pinheiros x Maringá hoje

O jogo do Pinheiros x Maringá hoje na Superliga tem transmissão do SporTV 2 e GloboPlay às 16h30.

Com transmissão exclusiva, o canal exibe a partida neste sábado pela rodada classificatória da Superliga de Vôlei Feminino na temporada. No entanto, só está disponível em operadoras de TV por assinatura.

Para obter o SporTV o torcedor deve entrar em contato com a empresa.

Outra opção é o GloboPlay, plataforma de streaming que retransmite as imagens do canal ao vivo. Somente assinantes tem acesso ao conteúdo exibido na plataforma. Dá para encontrar no site todos os pacotes e promoções.

Horário: 16h30 (Horário de Brasília)

Local: Ginásio Henrique Villaboim

Onde assistir: SporTV 2 e GloboPlay

Classificação da Superliga de Vôlei Feminino

Doze equipes disputam a fase classificatória na Superliga de Vôlei Feminino em 2023. Em pontos corridos, os elencos brigam na classificação.

Somente as oito primeiras na tabela é que avançam para as quartas de final. Cada vitória e ponto marcado é importante aos grupos.

1 Dentil Praia Clube - 34 pontos

2 Osasco - 28 pontos

3 Fluminense - 24 pontos

4 Flamengo - 23 pontos

5 Minas - 22 pontos

6 SESI Vôlei Bauru - 22 pontos

7 Pinheiros - 21 pontos

8 Barueri - 18 pontos

9 Brasília - 14 pontos

10 Maringá - 12 pontos

11 São Caetano - 6 pontos

12 Abel Moda - 1 ponto

Data das quartas de final

A CBV, Confederação Brasileira de Vôlei, ainda não definiu os confrontos das quartas de final ou até mesmo as datas da competição.

Isso porque a fase classificatória ainda está rolando e por isso a entidade só deve marcar próximo da reta final da temporada.

