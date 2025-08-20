Veja a tabela de jogos do Brasil no Mundial de vôlei feminino 2025
Mundial acontece na Tailândia de 22 de agosto a 7 de setembro de 2025
A seleção brasileira estreia nesta sexta-feira, 22 de agosto, no Mundial de Vôlei Feminino de 2025, sediado na Tailândia. O Brasil está no grupo D com Porto Rico, França e Grécia – seu primeiro rival.
As 32 equipes classificadas que competirão na Tailândia de 22 de agosto a 7 de setembro foram divididas em oito grupos de quatro para o início do torneio. A transmissão será do Sportv2 e também pelo streaming da VBTV.
Com Bangkok, Nakhon Ratchasima, Phuket e Chiang Mai como cidades-sede, a fase de grupos determinará as 16 seleções que avançarão para as oitavas de final – os dois primeiros colocados de cada grupo avançam. A partir das oitavas de final, as fases eliminatórias simples serão realizadas em Bangkok.
Primeira Rodada Mundial de vôlei feminino 2025
22 de agosto (sexta-feira)
6h: República Tcheca x Argentina
6h: Porto Rico x França
7h: Holanda x Suécia
7h: Bélgica x Cuba
9h30: Estados Unidos x Eslovênia
9h30: Brasil x Grécia
10h30: Tailândia x Egito
10h30: Itália x Eslováquia
23 de agosto (sábado)
6h: Canadá x Bulgária
6h: República Dominicana x Colômbia
7h: Japão x Camarões
7h: Alemanha x Quênia
9h30: Turquia x Espanha
9h30: China x México
10h30: Sérvia x Ucrânia
10h30: Polônia x Vietnã
Segunda Rodada – Domingo (24/8) e Segunda (25/8)
6h: República Tcheca x Eslovênia
6h: Porto Rico x Grécia
7h: Holanda x Egito
7h: Itália x Cuba
9h30: Estados Unidos x Argentina
9h30: Brasil x França
10h30: Tailândia x Suécia
10h30: Bélgica x Eslováquia
25 de agosto (segunda-feira)
6h: Canadá x Espanha
6h: República Dominicana x México
7h: Japão x Ucrânia
7h: Alemanha x Vietnã
9h30: Turquia x Bulgária
9h30: China x Colômbia
10h30: Sérvia x Camarões
10h30: Polônia x Quênia
Terceira Rodada – Terça (26/8) e Quarta (27/8)
6h: Argentina x Eslovênia
6h: França x Grécia
7h: Suécia x Egito
7h: Itália x Bélgica
9h30: Estados Unidos x República Tcheca
9h30: Brasil x Porto Rico
10h30: Tailândia x Holanda
10h30: Cuba x Eslováquia
27 de agosto (quarta-feira)
6h: Turquia x Canadá
6h: Colômbia x México
7h: Japão x Sérvia
7h: Quênia x Vietnã
9h30: Bulgária x Espanha
9h30: China x República Dominicana
10h30: Ucrânia x Camarões
10h30: Polônia x Alemanha