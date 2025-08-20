Vôlei

Veja a tabela de jogos do Brasil no Mundial de vôlei feminino 2025

Mundial acontece na Tailândia de 22 de agosto a 7 de setembro de 2025

Escrito por Anny Malagolini
jogos do Brasil no Mundial de vôlei feminino 2025 Foto: Vgajic/ Getty Images

A seleção brasileira estreia nesta sexta-feira, 22 de agosto, no Mundial de Vôlei Feminino de 2025, sediado na Tailândia. O Brasil está no grupo D com Porto Rico, França e Grécia – seu primeiro rival.

As 32 equipes classificadas que competirão na Tailândia de 22 de agosto a 7 de setembro foram divididas em oito grupos de quatro para o início do torneio. A transmissão será do Sportv2 e também pelo streaming da VBTV.

Com Bangkok, Nakhon Ratchasima, Phuket e Chiang Mai como cidades-sede, a fase de grupos determinará as 16 seleções que avançarão para as oitavas de final – os dois primeiros colocados de cada grupo avançam. A partir das oitavas de final, as fases eliminatórias simples serão realizadas em Bangkok.

Primeira Rodada Mundial de vôlei feminino 2025

22 de agosto (sexta-feira)

6h: República Tcheca x Argentina

6h: Porto Rico x França

7h: Holanda x Suécia

7h: Bélgica x Cuba

9h30: Estados Unidos x Eslovênia

9h30: Brasil x Grécia

10h30: Tailândia x Egito

10h30: Itália x Eslováquia

23 de agosto (sábado)

6h: Canadá x Bulgária

6h: República Dominicana x Colômbia

7h: Japão x Camarões

7h: Alemanha x Quênia

9h30: Turquia x Espanha

9h30: China x México

10h30: Sérvia x Ucrânia

10h30: Polônia x Vietnã

Segunda Rodada – Domingo (24/8) e Segunda (25/8)

6h: República Tcheca x Eslovênia

6h: Porto Rico x Grécia

7h: Holanda x Egito

7h: Itália x Cuba

9h30: Estados Unidos x Argentina

9h30: Brasil x França

10h30: Tailândia x Suécia

10h30: Bélgica x Eslováquia

25 de agosto (segunda-feira)

6h: Canadá x Espanha

6h: República Dominicana x México

7h: Japão x Ucrânia

7h: Alemanha x Vietnã

9h30: Turquia x Bulgária

9h30: China x Colômbia

10h30: Sérvia x Camarões

10h30: Polônia x Quênia

Terceira Rodada – Terça (26/8) e Quarta (27/8)

6h: Argentina x Eslovênia

6h: França x Grécia

7h: Suécia x Egito

7h: Itália x Bélgica

9h30: Estados Unidos x República Tcheca

9h30: Brasil x Porto Rico

10h30: Tailândia x Holanda

10h30: Cuba x Eslováquia

27 de agosto (quarta-feira)

6h: Turquia x Canadá

6h: Colômbia x México

7h: Japão x Sérvia

7h: Quênia x Vietnã

9h30: Bulgária x Espanha

9h30: China x República Dominicana

10h30: Ucrânia x Camarões

10h30: Polônia x Alemanha

