Por Noel Randewich

(Reuters) - O S&P 500 fechou ainda mais próximo de uma nova máxima nesta terça-feira, impulsionado por Amazon, Alphabet e Microsoft, além de uma temporada de resultados do segundo trimestre que alimentou o otimismo sobre a força da economia dos Estados Unidos.

O índice Dow Jones subiu 0,5 por cento, a 25.629 pontos, enquanto o S&P 500 ganhou 0,282417 por cento, a 2.858 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq avançou 0,31 por cento, a 7.884 pontos.

A última máxima registrada pelo S&P 500 ocorreu no fechamento de 26 de janeiro e um novo pico poderia assegurar investidores, que em meses recentes se preocuparam que quase uma década de ganhos em Wall Street possa estar terminando. Depois de uma alta de 0,28 por cento nesta terça-feira, o S&P 500 acumulava quase 7 por cento de avanço em 2018.

Uma forte alta nas ações de tecnologia já havia ajudado o Nasdaq a se recuperar muito mais rápido do que o mercado em geral de uma onda de vendas generalizadas em fevereiro, levando o índice a uma máxima no mês passado.

"Podemos atingir o recorde e ir além disso. Enquanto houver fortes resultados e não houver problemas corporativos, não há nada que diga que isso tem que parar. Esse momentum pode continuar por um longo tempo", disse Liz Young, estrategista senior de investimentos no BNY Mellon Investment Management.

O setor financeiro subiu 0,48 por cento, com o avanço dos rendimentos dos Treasuries de 10 anos ajudando ações de bancos.

"Os financeiros realmente têm sido muito negociados com o mercado de títulos. À medida que os rendimentos dos títulos sobem, especificamente dos Treasuries de 10 anos, você parece ver ralis nos financeiros", disse Chris Zaccarelli, chefe de investimentos na Independent Advisor Alliance.

O índice de energia do S&P 500 subiu 0.72 por cento depois que sanções dos EUA contra o Irã entraram em vigor, intensificando preocupações sobre oferta.

A Alphabet, dona do Google, avançou 1,47 por cento e a Microsoft subiu 0,69 por cento, levando a um ganho de 0,33 por cento no índice de tecnologia e informação do S&P.

A Amazon ganhou 0,80 por cento. O peso-pesado de varejo online e infraestrutura forneceu o maior impulso ao S&P 500, seguido pela Alphabet e pela Microsoft.

Uma forte temporada de resultados tem ajudado a amortecer um pouco o impacto de questões comerciais no mercado acionário dos EUA.

Com a temporada de resultados do segundo trimestre chegando ao fim, 79 por cento das empresas do S&P 500 superaram estimativas. Se a surpresa se mantiver, será a mais alta da série, até o primeiro trimestre de 1994, de acordo com as Thomson Reuters I/B/E/S.