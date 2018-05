As aplicações financeiras dos brasileiros somaram R$ 2,8 trilhões até o primeiro trimestre deste ano, o que representa avanço de 3,4% sobre o encerramento de 2017, segundo a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima).

De acordo com as estatísticas divulgadas ontem, os clientes das instituições bancárias do segmento de varejo acumulam patrimônio de R$ 1,7 trilhão (alta de 2,3% sobre dezembro do ano passado), enquanto os de private banking possuem mais de R$ 1 trilhão investido, um aumento de 5,4% na mesma base de comparação.

As alocações em fundos de investimento foram as que mais avançaram no primeiro trimestre: 6% sobre o fim de 2017, atingindo patrimônio líquido de mais de R$ 1 trilhão (R$ 568,3 bilhões do varejo somados aos R$ 480,9 bilhões do private). Na outra ponta, a caderneta de poupança teve o menor crescimento na mesma base de comparação: apenas 1,1%, para R$ 674,6 bilhões (R$ 670,9 bilhões do varejo e R$ 3,7 bilhões do private). Entre os títulos e valores mobiliários, o crescimento foi de 2,2%, para R$ 930 bilhões.

Ao considerar a composição das carteiras dos clientes, entretanto, a poupança ainda responde pela maior parte dos recursos do varejo, que representam 38,7% do total. Na sequência, os fundos têm participação de 32,8%. Já no private banking, os fundos lideram com 46,9% do total, seguidos pelos títulos e valores mobiliários, com fatia de 42,5%.