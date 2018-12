Após altas expressivas do Ibovespa e do dólar até novembro, o investidor deve manter prudência nos aportes pelos próximos quatro meses, até conhecer claramente a viabilidade da proposta de reforma da Previdência Social do governo de Jair Bolsonaro.

Em 11 meses fechados deste ano, o Ibovespa valorizou 17,15% e fechou a última sexta-feira aos 89.504 pontos, sinal de otimismo com a próxima gestão, que terá o liberal Paulo Guedes como ministro da economia e sua agenda de privatizações de estatais. Em novembro, a elevação do índice ficou em 2,38%, mesmo depois da disparada de 10,19% em outubro.

Mas, no mesmo período de comparação, o dólar Ptax – a média calculada pelo Banco Central – também avançou 16,78%, do valor de R$ 3,308 no final de dezembro do ano passado para R$ 3,8633 no encerramento do mês de novembro. Esse aumento reflete preocupações com o cenário internacional, mas também está relacionado às incertezas sobre a questão fiscal.

“Depois da eleição até havia uma expectativa de que o dólar caísse mais. Isso não ocorreu porque houve a saída de estrangeiros da bolsa de valores (B3) e do País, muito preocupados com o ajuste fiscal e a situação das contas públicas”, avalia o economista e diretor de câmbio da FB Capital, Fernando Bergallo.

Ele contou que os agentes do mercado não gostaram das declarações recentes do presidente eleito Jair Bolsonaro e do filho dele, o senador eleito, Eduardo Bolsonaro, sobre o tema reforma da Previdência. “Quando Bolsonaro fala que a proposta do Michel Temer é muito dura, e aquela declaração do filho dele para investidores nos Estados Unidos não pegou bem, de que a reforma pode não ser aprovada. O mercado não gosta, e o dólar sobe por causa do aumento das incertezas sobre as contas públicas”, afirmou.

Na recomendação do economista, o investidor deve ter precaução com os investimentos em bolsa de valores (ações) até que a nova proposta de reforma seja conhecida pelo Congresso. “Os 100 primeiros dias do novo governo serão muito importantes, e dependendo do alcance da proposta [robusta ou mais leve] vai se avaliar o risco Brasil”, disse.

Para o administrador de carteira de valores mobiliários independente Fabio Colombo, depois de altas tão significativas na bolsa, o ideal seria o investidor vender “um pouquinho” para obter os lucros.

“O viés doméstico é otimista para bolsa, o Paulo Guedes tem uma linha liberal. Mas, se vier uma reforma da Previdência mais leve, o mercado não vai reagir bem”, avisa.

Colombo aponta mais riscos decorrentes do cenário internacional. “As bolsas americanas já estão num patamar de exaustão, e temos a guerra comercial do presidente americano Donald Trump que pode atrapalhar muito”, alerta.

Nas projeções dele para os próximos 12 meses, com nível de 95% de confiança, volatilidade recente e inflação projetada, o Ibovespa pode registrar uma alta de 37% e alcançar os 123 mil pontos, em termos de estatística (ponto médio). E na projeção de mínima, cair 16% para os 75 mil pontos.

O economista-chefe da Nova Futura Investimentos, Pedro Paulo Silveira, identificou que alta do Ibovespa em novembro foi pautada pelo processo político da transição de governo e pelo cenário internacional. “O mercado acompanhou os nomes do novo governo e aguarda propostas substanciais. A economia global ainda está crescendo, mas com um ambiente mais desafiador, de guerra comercial”, comenta.

Ela avisa ao investidor de varejo que está pensando em entrar na bolsa de valores que os investimentos em ações é para o horizonte de longo prazo. “É muito importante consultar com um analista da corretora antes e acompanhar os relatórios”, orientou o economista.

Sobre o desempenho da renda fixa, a expectativa dele é que a taxa Selic – em sua mínima histórica de 6,5% ao ano – fique estável por todo ano de 2019. “Mas há aplicações com taxas atrativas em CDBs, LCIs, LCAs, debêntures e fundos diversificados”, destacou.

Já na opinião de Fabio Colombo as aplicações em renda fixa estão com rendimento muito baixo, por causa da Selic estável: poupança; fundos DI e de renda fixa; e CDBs. “Os títulos indexados à variação do IPCA, também, são opções de investimento para diversificação de portfólio. Em novembro, o seu cupom de juros ficou na faixa 4,0% a 5,0% ao ano, mais variação do IPCA. Mas com a previsão de queda do IPCA em novembro de 0,08%, devem apresentar resultados fracos”, completou Colombo sobre o risco de títulos de inflação.

Sobre o risco das ações, o diretor comercial da Easynvest, Fabio Macedo, também alerta ao investidor de varejo que esse tipo de investimento é para o longo prazo. “A pessoa física pode compor a sua carteira de forma gradual para o longo prazo”, orientou Macedo.

Quanto ao cenário internacional, Macedo observou que a preocupação com uma escalada da elevação dos juros nos Estados Unidos diminuiu nos últimos dias. “Mas vivemos num mundo globalizado, e o Brasil pode sofrer com a guerra comercial [entre EUA e China]”, disse o diretor. Mas ele argumenta que o Ibovespa ainda está barato em dólar (23 mil pontos), ante 45 mil pontos, do pico registrado em 2008.

Em relatório divulgado após o fechamento da sexta-feira, o economista-chefe da Modalmais, Alvaro Bandeira, disse que o investidor estrangeiro seguiu retirando dinheiro da bolsa brasileira. “Apesar do índice ter batido recorde”, notou.

“Precisamos passar e manter patamar acima de 90 mil pontos do Ibovespa, mas necessitamos dos investidores externos alocando recursos novamente”, relatou Bandeira.