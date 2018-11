Uma onda de aversão ao risco penalizou os preços das commodities no exterior e impôs perdas generalizadas aos mercados acionários. O Índice Bovespa oscilou em queda durante todo o pregão e fechou a última sexta-feira em recuo de 1,43%, aos 86.230,22 pontos.

Os negócios somaram R$ 12,6 bilhões, ainda reduzidos por conta da ocorrência do feriado de Ação de Graças nos Estados Unidos e da Black Friday naquele país.

A cautela dos investidores com questões relacionadas ao ritmo da economia global gerou perdas de mais de 7% nos futuros de petróleo (caso do contrato para janeiro na Nymex) ao longo da tarde e o minério de ferro teve perda superior a 2% no mercado à vista chinês. Entre os focos de tensão estiveram a proximidade da reunião da Opep (6/12) e o encontro dos presidentes dos EUA e da China na reunião do G-20, que começa na próxima sexta-feira (30).

Com a busca por ativos de maior segurança, investidores migraram dos mercados acionários em todo o mundo, o que fortaleceu o dólar e reduziu os juros dos Treasuries. As bolsas de Nova York operaram com horário reduzido, mas foram referência negativa para os índices de países emergentes. Ao final do dia, o MSCI Emerging Markets tinha queda de 1,17%. O EWZ, principal ETF brasileiro, recuou 1,78%.

As quedas mais relevantes foram as da Petrobras e da Vale. As ações da mineradora perderam 6,83% e as da petroleira tiveram quedas de 2,34% (ON) e de 3,10% (PN).

Ações de bancos tiveram queda, à exceção de Santander (+1,03%) e Banco do Brasil ON (+0,79%), que continuou a refletir a boa recepção ao nome de Rubem Novaes para presidir a instituição. Novaes afirmou que braços do banco podem ser privatizados.

Em dia de liquidez baixa, o dólar começou a sessão volátil e firmou alta na parte da tarde da última sexta-feira, chegando a bater em R$ 3,83.

O dólar à vista teve alta de 0,40% e encerrou a sexta-feira em R$ 3,8241. No acumulado da semana, subiu 2,2%, a maior valorização desde a semana de 19 de agosto.

Na transição de governo, os nomes que estão sendo anunciados por Jair Bolsonaro (PSL) para sua equipe econômica estão agradando às mesas, mas operadores ressaltam que o tom de cautela lá fora impede um movimento de vendas maior do dólar aqui.

Os estrategistas de câmbio do Société Générale veem o dólar mais pressionado pela frente, chegando a R$ 3,95 em março do ano que vem e a R$ 4,05 a partir de junho, fechando 2019 em R$ 4,10.

A avaliação do banco francês é que o cenário externo vai seguir mais desafiador e o Brasil tem “múltiplos desafios”.

“A dívida pública está perto de um nível em que pode interromper abruptamente o ciclo de expansão e colocar em dúvida a sustentabilidade da macroeconomia”, ressalta relatório do banco

O mercado de juros se manteve descolado do movimento de aversão ao risco que pautou os demais ativos e as taxas percorreram toda a sessão da sexta-feira em queda firme.

A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2021 a fechar no piso histórico, em 7,86%, de 7,923% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2020 fechou em 6,91%, de 6,972% e o DI para janeiro de 2023 encerrou em 9,02%, de 9,093% na quinta no ajuste. A do DI para janeiro de 2025 passou de 9,632% para 9,53%. /Estadão Conteúdo