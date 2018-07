A B3 chegou ao posto de terceira maior bolsa de derivativos do mundo em volume, segundo levantamento do primeiro semestre deste ano realizado pela FIA (Futures Industry Association), associação que reúne as principais bolsas do mundo. A bolsa brasileira passou a Intercontinental Exchange (ICE) na primeira metade do ano.

Conforme o estudo, a B3 é uma das bolsas com maior crescimento no período, com volume total 52,3% maior, para 1,3 bilhão de contratos na comparação com o primeiro semestre de 2017. Já a ICE atingiu 1,27 bilhão de contratos, alta de 15,2%.

"Estamos vivenciando um volume sem precedentes relacionado aos nossos minicontratos", disse o diretor Internacional e de Desenvolvimento de Mercado da B3, Claudio Jacob, por meio de nota.