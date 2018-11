Apesar da melhor condição do crédito nas instituições financeiras, o alto desemprego e o lento crescimento da renda serão os impeditivos para uma maior demanda nos empréstimos voltados para o consumo na Black Friday e nas comemorações do final do ano.

A expectativa é de endividamento limitado e cauteloso por parte do consumidor. Tanto em relação à esperada Black Friday nesta sexta-feira (23) quanto para as compras de final de ano, especialistas projetam um ambiente pouco otimista, apesar de “melhor” frente a 2017.

Segundo o economista do Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC Boa Vista) Vitor França, mesmo que o mercado de crédito esteja mais favorável, com taxas menores e prazos maiores, a demanda ainda depende da confiança do consumidor.

“E, querendo ou não, a confiança segue as condições do mercado de trabalho”, explica o especialista; e pondera que, com o desemprego ainda alto e a renda familiar longe dos antigos patamares, o consumidor tende a pender para um “conservadorismo”.

“O tímido crescimento que vemos nas vagas de emprego e na renda das famílias torna qualquer atividade de endividamento arriscada e, portanto, mais cautelosa. Os bancos estão mais dispostos para conceder, mas o consumidor não enxerga condições de assumir grandes financiamentos”, acrescenta França.

Na linha da maior disposição bancária, não apenas a menor taxa básica de juros (Selic) e a maior concorrência diminuíram em 11,8 pontos percentuais as taxas para pessoas físicas desde o início de 2017 (de 42,2% para 30,4%), como os bancos, aproveitando a onda da Black Friday, também passaram a oferecer descontos em produtos e serviços financeiros ao longo desta semana.

Dentre os cinco maiores bancos do País (Banco do Brasil, Bradesco, Caixa, Itaú e Santander), apenas o Itaú, segundo sua assessoria de imprensa, não ofereceu descontos. Nos demais, a redução no custo do crédito varia entre 30% e 50%.

De acordo com o professor da Saint Paul Escola de Negócios Mauricio Godoi, os benefícios se estendem também para as empresas que, com melhores condições, também cedem créditos mais baratos e aumentam os prazos nas compras, com mais parcelas.

“Esse ambiente de crédito é muito bom para o comércio. Muita gente, inclusive, deve aproveitar a Black Friday para fazer uma antecipação de recebíveis seja para pagar a segunda parcela do 13º salário como para começar a fazer caixa para aguentar a queda sazonal das vendas em janeiro e fevereiro”, avalia Godoi. “As compras acontecem, com certeza, mas com ticket menor”, complementa o professor.

Um dos mais recentes estudos feitos pelo SCPC Boa Vista, por exemplo, apontou que dos 1.200 correspondentes da pesquisa, 71% pretendia gastar na Black Friday. Deste total, metade pretende gastar acima de R$ 600, enquanto para outros 11%, o ticket médio tende a ficar entre R$ 501 e R$ 600.

Já para o professor de economia do Mackenzie Agostinho Pascalicchio, mesmo que o desenrolar do mercado de crédito ainda se sujeite às primeiras sinalizações do novo governo, as expectativas são boas ao segmento.

“Tudo indica que este final de ano e 2019 trarão resultados melhores. Além disso, se o caminho continuar seguindo para um Banco Central independente, a preocupação será exatamente manter o bom controle monetário”, conclui.

O uso dos recursos, no entanto, não deve priorizar o consumo. De acordo com o último levantamento realizado pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) em conjunto com a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), 27% dos trabalhadores utilizarão o 13º para economizar.

A pesquisa ou mais de 1.300 entrevistas nas 27 capitais. Já o segundo lugar nas intenções mostrou que 23,3% devem usar 13º salário com presentes de natal neste ano.

Nas demais menções, 16,8% usarão o dinheiro para quitar dívidas; 16,1% gastarão nas comemorações de fim de ano; 13,4% pagarão contas básicas; 11,3% pagarão impostos e tributos do início do ano e outros 11,3% farão compras diversas.

Ainda de acordo com o estudo, 44% dos entrevistados vão recorrer a bicos para gerar renda extra e gastar mais no natal, sendo principalmente os mais jovens (54%) e as pessoas de classes C, D e E (51%).

Para o educador financeiro do birô de crédito José Vignoli, no entanto, as dívidas e os gastos sazonais de início de ano deveriam ser prioridade. “O dinheiro deveria ser primeiramente pensado para pagar dívidas atrasadas ou para investir, assim como a formação de uma reserva para saldar compromissos típicos de início de ano também deve ser uma prioridade”, alerta Vignoli.