O banco alemão Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) anuncia a abertura de seu escritório de representação na capital paulista e o início das operações no Brasil.

O foco de atuação será no fornecimento de financiamentos de longo prazo a empresas brasileiras e no suporte para companhias alemãs e europeias que pretendem investir ou expandir suas operações no País.

Para isso, o Helaba oferecerá prazos e taxas com padrões europeus. Desta forma, a instituição considera que a ação posiciona o banco de modo diferenciado no mercado brasileiro.

Fundado em 1953 e com sede em Frankfurt, o banco pretende atender no Brasil médias e grandes empresas, sobretudo aquelas que planejam fazer grandes investimentos e não encontram condições favoráveis no mercado.

“O objetivo do banco é apoiar seus clientes alemães e europeus que buscam expandir seus negócios e presença no Brasil e América Latina, fornecendo, além de linhas de crédito atraentes, consultoria, contatos a empresas e autoridades, escritórios de advocacia e contabilidade, entre outros serviços”, explica o diretor-geral do escritório do Helaba para o Brasil e América Latina, Gabriel Steiner.

Em nota, o Helaba afirma estar otimista e enxergar boas perspectivas em relação ao posicionamento do novo governo brasileiro em relação à atração de novos investimentos.

“A empresa vai trabalhar para fomentar a expansão e a produtividade da indústria brasileira e também apoiar o desenvolvimento do Brasil”, destaca o executivo.

Os prazos e taxas cobradas pelo Helaba têm padrões europeus. O prazo para o pagamento de crédito oferecido pelo banco alemão varia de cinco a 15 anos, e as taxas de juros vão de 3% a 5% ao ano, em euro e a depender da avaliação de risco.

“A chegada do escritório do Helaba ao Brasil vai permitir às empresas que atuam ou pretendem atuar no Brasil a obtenção de créditos com prazo e custos mais interessantes e saudáveis”, ressalta Steiner.

De acordo com a instituição, o escritório montado no Brasil será responsável pela geração de negócios para sua matriz e vai atuar como porta de entrada para novas operações no continente. A escolha em abrir a filial na capital paulista foi tomada em função do fato de que a cidade de São Paulo abriga a maior concentração de empresas alemãs e as demais europeias dentro da América Latina.

“Grande parte das empresas alemãs e de países da Europa que fazem negócios no Brasil e na América Latina atuam em São Paulo, considerada a capital financeira do continente”, pontua Steiner.

Outro fator determinante para a escolha do Brasil é o fato da relação diplomática entre Brasil e Alemanha ser muito forte. São Paulo é a cidade com maior número de empresas de origem alemã do mundo.

No Brasil, o capital alemão representa aproximadamente 10% do Produto Interno Bruto (PIB) industrial do País. A Câmara Brasil-Alemanha conta com 1.200 associados.

A partir da presença no Brasil, o Helaba pretende também fazer transações com bancos locais sediados em outros países da América Latina, bem como fortalecer seu relacionamento com as instituições financeiras que buscam expandir seu leque de produtos e acesso a Alemanha e Europa.