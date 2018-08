O banco de varejo de pequeno porte Banco BMG contratou bancos para considerar uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), disseram à Reuters duas fontes com conhecimento do assunto.

As unidades de banco de investimentos do Itaú Unibanco, JPMorgan Chase & Co e Banco Plural SA e a corretora XP Investimentos foram contratadas para analisar se um IPO do banco de varejo seria viável.

O BMG reportou lucro líquido de 76 milhões de reais no primeiro semestre de 2018, com retorno sobre o patrimônio de 5,9 por cento e carteira de crédito de 9,1 bilhões de reais.

O jornal Valor Econômico divulgou mais cedo nesta sexta-feira sobre a contratação de bancos. BMG, XP e Plural se recusaram a comentar o assunto e o JPMorgan e o Itaú Unibanco não comentaram imediatamente.