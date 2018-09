O Banco Central informou nesta segunda-feira que fechou acordo com a autoridade monetária de Hong Kong para cooperação na área de fintechs, buscando especialmente o incentivo à inovação em serviços financeiros e o apoio à expansão local de empresas inovadoras de outras jurisdições.

"Esperamos uma colaboração frutífera com Hong Kong, que é um dos principais centros de tecnologia financeira na Ásia", afirmou o presidente do BC, Ilan Goldfajn, em nota à imprensa.

"O acordo de cooperação implica o compartilhamento de experiências e melhores práticas, e nos permitirá não apenas monitorar mudanças tecnológicas nos mercados financeiros de uma perspectiva mais ampla, mas também adaptar o ambiente regulatório para modelos de negócio inovadores", acrescentou ele.

Mais cedo neste ano, o BC regulamentou as fintechs de crédito, que poderão atuar como Sociedades de Crédito Direto (SCDs), realizando operações com recursos próprios, ou como Sociedades de Empréstimo entre Pessoas (SEP), que conectam investidores a tomadores de recursos.

Em entrevista recente à Reuters, o diretor de Regulação do BC, Otávio Damaso, também afirmou que o BC deve regulamentar até dezembro o funcionamento do chamado "open banking" e a abertura de contas correntes de empresas por canal digital, como parte dos esforços para incentivar a concorrência no sistema bancário brasileiro.

O open banking dá o poder de acesso e manipulação de dados bancários aos clientes, em vez de ser posse dos bancos como é hoje. Na prática, isso abre espaço para que rivais ou fintechs ofereçam serviços como financiamento e cartão de crédito, por exemplo, desde que tenham tecnologia para se conectarem ao banco no qual o cliente tem conta.