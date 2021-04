Banco RCI Brasil aumenta taxa dos CBDs e oferece cashback de 1%

Desde o dia 17 de março, a procura por investimentos de renda fixa vem aumentando, principalmente por conta da mudança da Taxa Básica de Juros (Selic) para 2,75% ao ano. Por isso, o Banco RCI Brasil, braço financeiro das montadoras Renault e Nissan, decidiu aumentar as taxas de retorno dos seus CDBs sem liquidez diária – convertidos em dinheiro no prazo.

“O aumento de investimentos nos CDBs do Banco RCI Brasil, desde sua criação em março de 2019, é mais um reconhecimento dessa rentabilidade e segurança que o banco oferece. A diversificação de fontes de captação e o aumento de investidores contribuem para assegurar uma estrutura de capital adequada aos objetivos de crescimento da instituição”, afirma Rosano Ouriques, Gerente Executivo do Banco RCI Brasil.

CDBs prefixados

O maior destaque do banco é a nova taxa do CDB prefixado, que possui rentabilidade de 6,30% por ano (antes era de 5,50%) e vencimento de 24 meses. O mesmo produto, no entanto, com prazo de 36 meses, passa a ter uma taxa de 7,50% ao ano (antes de 6,50%).

Em uma simulação, se o cliente investir R$ 10 mil no prazo de três anos, irá atingir mais de R$ 12 mil. Com isso, o mesmo terá um rendimento 383,6% superior ao da poupança.

CDBs pós-fixados

A instituição também ampliou as taxas dos CDBs pós-fixados com liquidez no vencimento. Portanto, a rentabilidade do produto com prazo de um ano agora é de 121% do valor do Certificado de Depósito Interbancário (CDI). Ao mesmo tempo, o CDB com prazo de dois anos passou a ter taxa de 135% (antes era de 130%), e o com prazo de três anos, percentual de 140%.

Além de ter uma das taxas mais atrativas do mercado, os investimentos do Banco RCI Brasil têm um dos melhores ratings do Brasil, classificação de risco concedida pela agência Moody’s.

CDBs com liquidez diária

Para aqueles que querem montar uma reserva de emergência, o banco também conta com dois CDBs de liquidez diária – convertidos em dinheiro todos os dias -, que possuem um dos melhores retornos do mercado.

No caso do CDB escalonado, a rentabilidade pode chegar até 128% do CDI. Esse produto permite que o ganho do investimento aumente até o prazo de dois anos após a primeira aplicação. Já o CDB de liquidez diária tradicional, tem taxa de 112% do CDI.

Cashback

Os clientes que realizarem novos aportes em qualquer um dos produtos com liquidez no vencimento recebem cashback de 1% do valor aplicado. No entanto, o valor se limita a R$ 500 por produto.

Para receber o benefício, o investimento mínimo é de R$ 2 mil e o máximo R$ 50 mil. Por exemplo, investindo R$ 5 mil, o cliente ganha automaticamente R$ 50 em forma de CDB com liquidez diária.

Saiba como investir

“Atuamos junto às marcas Renault e Nissan e suas redes de concessionárias. Além disso, ofertamos produtos financeiros competitivos e atrativos que se adaptem aos perfis mais exigentes, com o máximo de agilidade e eficiência”, completa Rosano.

Os valores dos clientes são protegidos pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC). Assim como, para começar a investir nos CDBs, basta baixar o aplicativo CDB Banco RCI, preencher o cadastro e aguardar a análise. O valor mínimo de aplicação é de R$ 50, o que torna o produto, que é isento de tarifas, acessível a um número maior de investidores.