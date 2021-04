Banco RCI Brasil aumenta taxa dos CDBs com liquidez no vencimento

Desde o dia 17 de março, a procura por investimentos de renda fixa vem aumentando, principalmente por conta da mudança da Taxa Básica de Juros (Selic) para 2,75% ao ano. Por isso, o Banco RCI Brasil, braço financeiro das montadoras Renault e Nissan, decidiu aumentar as taxas de retorno dos seus CDBs sem liquidez diária – convertidos em caixa no vencimento.

“O aumento de investimentos nos CDBs do Banco RCI Brasil, desde sua criação em março de 2019, é mais um reconhecimento dessa rentabilidade e segurança que oferecemos. A diversificação de fontes de captação e o aumento de investidores contribuem para assegurar uma estrutura de capital adequada aos objetivos de crescimento da instituição”, afirma Rosano Ouriques, Gerente Executivo do Banco RCI Brasil.

CDBs prefixados

O maior destaque do banco é a nova taxa do CDB prefixado, que possui rentabilidade de 6,30% por ano (antes era de 5,50%) e vencimento de 24 meses. O mesmo produto, no entanto, com prazo de 36 meses, passa a ter uma taxa de 7,50% ao ano (antes de 6,50%).

Em uma simulação, se o cliente investir R$ 10 mil no prazo de três anos, irá atingir mais de R$ 12 mil. Com isso, o mesmo terá um rendimento 383,6% superior ao da poupança.

CDBs pós-fixados

A instituição ampliou as taxas dos CDBs pós-fixados com liquidez no vencimento. Portanto, a rentabilidade do produto com prazo de um ano agora é de 121% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI). Ao mesmo tempo, o CDB com prazo de dois anos passou a ter taxa de 135% (antes era de 130%), e o com prazo de três anos, percentual de 140%.

Saiba mais sobre os produtos financeiros do Banco RCI Brasil