As operações de crédito do Banco do Brasil ainda não foram afetadas em função da greve dos caminhoneiros, disse nesta terça-feira o presidente-executivo do banco, Paulo Caffarelli, a jornalistas.

“Por enquanto não teve impacto”, disse o executivo, explicando durante fórum de inverstimentos em São Paulo que as projeções do grupo para 2018 estão sendo mantidas.