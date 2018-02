SÃO PAULO (Reuters) - A BB Seguridade estabeleceu com o grupo Mapfre as premissas para a reestruturação societária e operacional do atual grupo segurador BB e Mapfre, de acordo com fato relevante divulgado nesta terça-feira.

"A reestruturação da operação de seguros no Grupo Segurador BB e Mapfre está alinhada com a estratégia de simplificação da estrutura de governança e gestão das participações adotada pela BB Seguridade", disse o braço de seguros do Banco do Brasil em fato relevante.

(Por Raquel Stenzel)