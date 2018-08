A BB Seguridade registrou lucro líquido ajustado de 909,966 milhões de reais no segundo trimestre, queda de 4,8 por cento em relação ao mesmo período do de 2017, e revisou nesta segunda-feira para baixo as previsões para o lucro no ano.

A queda do lucro ajustado, segundo a empresa, pode ser explicado "totalmente pela contração de 34,1 por cento do resultado financeiro combinado das coligadas e controladas da BB Seguridade, impactado pela queda na taxa média Selic ...e pela abertura da curva de juros futuros".

O resultado financeiro combinado de suas coligadas e controladas encolheu a 163,5 milhões de reais, ante 248 milhões de reais no mesmo trimestre do ano passado.

O lucro líquido contábil, que inclui os efeitos extraordinários da reestruturação de parceria com a Mapfre, foi de 1,062 bilhão de reais no segundo trimestre, alta de 11,1 por cento ante 2017.

Por outro lado, destacou a empresa, o resultado operacional não decorrente de juros aumentou 5,4 por cento na comparação anual, decorrente em grande parte do aumento das receitas com taxa de gestão e melhora do índice de eficiência na Brasilprev, associado à menor sinistralidade no IRB.

No trimestre, o retorno anualizado sobre o patrimônio líquido médio atingiu 39,7 por cento, queda de 4,8 pontos percentuais em relação ao mesmo período de 2017.

O braço de seguros do Banco do Brasil reduziu a previsão para o crescimento do lucro líquido ajustado neste ano para queda de 6 a 4 por cento, ante previsão anterior de queda de 2 por cento a crescimento de 2 por cento. No primeiro semestre, o lucro líquido ajustado caiu 6,8 por cento ante o mesmo período de 2017.

A BB Seguridade também anunciou a distribuição 1,559 bilhão de reais em dividendos, montante equivalente a 80 por cento do lucro no semestre, acrescido de saldo de dividendos prescritos de exercícios passados. O pagamento será realizado no dia 21 de agosto, com base na posição acionária de 9 de agosto.