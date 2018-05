RIO DE JANEIRO (Reuters) - O Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) realizou na quarta-feira sua primeira emissão de Letras Financeiras da sua história e captou em leilão 1,7 bilhão de reais, informou uma fonte do banco à Reuters nesta quinta-feira.

A captação por um prazo de 2 anos, segundo a fonte, teve demanda cinco vezes superior a oferta. As LFs foram vendidas para instituições financeiras com quem o BNDES já tem parceria comercial.

"Essa operação mostra que o BNDES está balanceando o custo com suas necessidades de recurso", disse a fonte, sem revelar o custo da operação.

O BNDES vem fazendo um esforço para diversificar suas fontes de financiamento para atender a demanda nacional por financiamento. No passado, o BNDES contava com uma irrigação de recursos que vinham do Tesouro Nacional, que chegou a cerca de 500 bilhões de reais. Esses recursos já começaram a ser devolvidos pelo BNDES.

(Por Rodrigo Viga Gaier)