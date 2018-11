O BNDES terá de vender mais R$ 4 bilhões em participações em empresas até o final do ano para cumprir a projeção de R$ 12 bilhões a serem levantados em 2018 divulgada ontem pelo presidente do banco de fomento, Dyogo Oliveira. O executivo informou durante evento na Associação Comercial do Rio de Janeiro que até outubro as vendas de participações acionárias detidas pelo BNDES totalizaram cerca de R$ 8 bilhões. Oliveira afirmou que a venda se dará de forma criteriosa e cuidadosa para garantir que não haja prejuízo nas operações do banco. O presidente do BNDES comentou que o banco não precisa estar em empresas de grande porte como Vale, JBS e Eletrobras, uma vez que elas podem obter recursos sem ajuda o banco. O dinheiro gerado pela venda de participações será realocado em empresas menores, mas com potencial de crescimento, disse o presidente do BNDES.

Oliveira afirmou ainda que o banco conversa com instituições que atuam como repassadores de recursos para micro, pequenas e médias empresas para dividir o risco das operações. / Reuters