SÃO PAULO (Reuters) - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) vai devolver 30 bilhões de reais em recursos ao Tesouro até 2 de abril, apesar de acordo anterior para devolução da parcela em fevereiro, informou a instituição de fomento nesta terça-feira.

A parcela de 30 bilhões faz parte do montante de 130 bilhões de reais que o governo cobra que o banco devolva ao Tesouro neste ano. Segundo BNDES, os 100 bilhões de reais restantes "serão devolvidos no início do segundo semestre de 2018, uma vez que se confirmem, ainda no primeiro semestre, as projeções de recuperação econômica e todas as suas consequências positivas".

Mais cedo, a Reuters publicou, citando fontes, que o BNDES não devolveria os 30 bilhões neste mês ao Tesouro diante de exigências feitas pelo presidente do banco, Paulo Rabello de Castro. O presidente do BNDES, pré-candidato à Presidência da República pelo PSC, condicionou a operação a "atendimento de pedidos para o último mês dele à frente do BNDES", disse uma das fontes.

Por sua vez, uma fonte do governo comentou que "para a gente não muda nada não devolver agora os 30 bilhões".

No comunicado desta terça-feira, o BNDES informou que a definição da data de devolução dos 30 bilhões "prende-se a razões estritamente financeiras e operacionais do banco". Mais cedo, a instituição divulgou que os desembolsos de janeiro caíram 18 por cento sobre o mesmo período do ano passado, para 3,9 bilhões de reais.

O banco afirmou ainda que nos últimos três anos já houve quatro devoluções de recursos ao Tesouro. Em 2015 foram 30 bilhões de reais. Em 2016, mais 100 bilhões e em 2017 outros 50 bilhões. Nos últimos 11 anos, o BNDES também afirmou que já repassou ao Tesouro, em função de dividendos pagos e tributos diversos recolhidos, outros 172 bilhões de reais em valores correntes.

(Por Alberto Alerigi Jr.)