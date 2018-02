O Ibovespa acompanhou a queda de seus pares em Nova York, mas em ritmo um pouco mais contido. Com as perspectivas mais otimistas em relação ao ambiente doméstico ainda sustentando a bolsa, o índice fechou em queda de 2,59%, aos 81.861,08 pontos.

Perto do fechamento da sessão, o índice à vista da Bolsa brasileira acompanhou uma sequência forte de mínimas em Wall Street e perdeu, inclusive, o patamar dos 82 mil pontos. Ainda assim, neste ano, o Ibovespa acumula ganhos de 7,15%.

“Vamos acompanhar a tendência das bolsas americanas, em baixa ou alta, mas a magnitude vai ser diferente”, disse Raphael Figueredo, analista da Eleven Financial. Segundo ele, o mercado acionário dos Estados Unidos passa por um processo de desalavancagem e isso acaba contaminando globalmente.

Para o Brasil, no entanto, ele diz que esse efeito é menor uma vez que o Ibovespa não acompanhou todo o ciclo de alta do mercado norte-americano e, também agora, não deve seguir em todo o ajuste.

Fabricio Stagliano, analista-chefe da Walpires Corretora, afirma que o recuo é limitado também pela expectativa sobre a cena doméstica, que ainda é positiva e diante da safra de bons resultados nos balanços que estão sendo divulgados.

“Ainda estamos diante das mesmas notícias [das reformas] e essa falta de novidade corrobora para um cenário negativo”, disse Figueredo, que acredita que o tema ganhe fôlego após o carnaval.

As blue chips, preferidas dos estrangeiros, sofreram ontem. As ações ON e PN da Petrobras foram impactadas pela queda das cotações do petróleo no mercado futuro e encerraram em baixa de 4,50% e 4,66%, respectivamente. No setor financeiro, os recuos mais fortes foram no Santander (4,07%), Itaú Unibanco PN (3,51%) e Banco do Brasil (2,98%).

A combinação entre o cenário externo desfavorável para países emergentes e o ceticismo com a reforma da Previdência no Brasil levou o dólar a operar em alta durante toda a sessão de negócios de ontem.

A divisa norte-americana já iniciou o dia com pressão de compra e renovou sucessivas máximas ao longo do dia. No mercado à vista, o dólar terminou o dia a R$ 3,2503, com alta de 1,05% ante o real.

No futuro, a moeda subiu 1,36% no contrato de março, aos R$ 3,2715, pressionado pela forte deterioração dos mercados norte-americanos.

As adversidades do cenário internacional formaram um pano de fundo negativo, com aumento importante da volatilidade nos mercados globais.

O movimento de aversão ao risco, que atingiu principalmente as moedas de países emergentes, veio ainda na esteira dos números fortes do mercado de trabalho norte-americano e das especulações sobre a possibilidade de o Fed aumentar para quatro o número de elevações dos juros nos Estados Unidos este ano.

Já os juros futuros de médio e longo prazos fecharam a sessão regular de ontem em alta e os vencimentos curtos encerraram com taxas estáveis.

A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2019 encerrou em 6,820%, ante 6,830% no ajuste anterior, a taxa do DI para janeiro de 2020 oscilou de 8,08% para 8,09%. O DI para janeiro de 2021 encerrou com taxa em 8,94%, de 8,92% no ajuste da sexta-feira, e a taxa do DI para janeiro de 2023 avançou de 9,60% para 9,66% da sessão anterior. /Estadão Conteúdo