O cenário externo desfavorável e um forte desconforto dos investidores com indefinições no ambiente doméstico levaram o Ibovespa a uma queda firme de 2,26%, aos 80.867,28 pontos. Os negócios somaram R$ 11,4 bilhões, inferior à média do mês, de R$ 13,9 bilhões.

As ações da Petrobras voltaram a ser o foco das atenções, com quedas de 4,47% (ON) e 5,83% (PN). O desempenho negativo dos papéis foi novamente reflexo dos desentendimentos e polêmicas em torno das tentativas do governo de reduzir os preços do diesel, em meio ao crescimento da paralisação dos caminhoneiros pelo País.

“A retirada da Cide sobre o diesel não tem quase nenhum reflexo sobre os preços, mas vai gerar um impacto fiscal que o País não tem condições de absorver”, disse Pedro Paulo Silveira, economista da Nova Futura, ao explicar o mau humor no mercado.

O analista de renda variável Lucas Claro, da Ativa Investimentos, mostrou preocupação com a perda de suportes importantes do Ibovespa e também com a persistente saída de recursos de estrangeiros da bolsa, que já somam R$ 2,784 bilhões em maio. “O mercado não gosta de incerteza. Prefere saber que as coisas vão ficar piores a não saber o que vai acontecer”, disse.

As maiores quedas ficaram com Eletrobras ON e PNB, com -11,47% e -9,42%, resultado do anúncio feito na terça-feira por Rodrigo Maia de que deixará caducar a Medida Provisória (MP) 814, que destrava leilão das distribuidoras da companhia no Norte e Nordeste. De acordo com o deputado, o governo se comprometeu a encaminhar um projeto de lei para substituir a proposta, que perderá a validade no próximo dia 1º de junho.

O cenário internacional não contribuiu para um movimento melhor do índice. As bolsas de Nova York operaram sem tendência muito definida no pregão, apesar de terem fechado em terreno positivo.

O dólar à vista, por sua vez, encerrou em queda de 0,56%, cotado a R$ 3,6238, num desempenho alinhado ao observado ante as pares emergentes de volatilidade e estresse na Turquia. Foi o terceiro dia seguido de depreciação ante o real.

Entre a máxima intraday (R$ 3,6791) e o fechamento, há uma diferença de quase seis centavos. O giro financeiro ficou em, aproximadamente, R$ 1,001 bilhão. No mercado futuro, o contrato para junho também encerrou em queda, cotado aos R$ 3,6295 (-0,56%).

Depois de um início de sessão em alta, o enfraquecimento da divisa dos EUA consolidou-se após a autoridade monetária turca realizar uma reunião extraordinária, na qual elevou a taxa básica de juros do país em três pontos percentuais, de 13,5% para 16,5%.

A queda do dólar nos últimos dias, porém, tem um fator doméstico predominante que é a ação do Banco Central (BC) via swap cambial, segundo o operador da H.Commcor ,Cleber Alessie Machado Neto.

Já os juros futuros fecharam a sessão regular de ontem em baixa nos contratos de médio prazo, enquanto os longos e os curtos terminaram perto da estabilidade. A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2019 fechou em 6,595%, de 6,586% no ajuste anterior, e a do DI para janeiro de 2020 caiu de 7,52% para 7,44%. A taxa para janeiro de 2021 encerrou em 8,58%, de 8,66%. O DI para janeiro de 2023 terminou em 9,99%, de 10,00%, e a taxa para janeiro de 2025, em 10,53%, de 10,54%. /Estadão Conteúdo