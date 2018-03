O principal índice acionário da bolsa paulista operava em território negativo nesta segunda-feira, com as ações da BRF despencando cerca de 11 por cento após nova fase da operação Carne Fraca, da Polícia Federal, envolvendo a empresa, em sessão que tem ainda a cautela externa no radar.

Às 11h15, o Ibovespa caía 0,64%, a 85.209 pontos. O giro financeiro era de R$ 1,25 bilhão.

O novo escândalo envolvendo o setor de proteínas no Brasil acontece em meio a um cenário externo que já vinha despertando cautela dos investidores, com o aumento do protecionismo nos Estados Unidos.

Na semana passada, o presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou que aplicaria a imposição de tarifas de importação para aço e alumínio no país, de 25 e 10 por cento, respectivamente.

"Investidores seguem atentos às políticas de Trump, que podem levar à chamada guerra comercial", escreveram analistas da corretora Guide Investimentos, em nota a clientes.

DESTAQUES

- BRF ON despencava 11,7 por cento, após nova fase da operação Carne Fraca, da Polícia Federal, que tem a empresa como alvo. Segundo o delegado da PF responsável pela investigação, a BRF não tomava todos os cuidados sanitários necessários e executivos da empresa tinham conhecimento dos fatos. A operação levou à prisão do ex-presidente-executivo global da BRF Pedro de Andrade Faria.

- JBS ON caía 3,2 por cento e MARFRIG ON perdia 1,4 por cento, também pressionadas pela nova fase da Operação Carne Fraca. MINERVA ON, que não figura no Ibovespa, tinha queda de 2,68 por cento.

- VALE ON recuava 1,17 por cento, em dia também negativo para os contratos futuros do minério de ferro.

- CSN ON tinha queda de 3,37 por cento, USIMINAS PNA perdia 3,09 por cento e GERDAU PN recuava 0,59 por cento, também reagindo à queda nos contratos futuros do minério de ferro e do aço na China, além da cautela em torno da possível taxação à importação de aço nos Estados Unidos.

- PETROBRAS PN caía 0,37 por cento e PETROBRAS ON tinha leve baixa de 0,04 por cento, em dia sem rumo firme para os preços do petróleo no mercado internacional.

- ITAÚ UNIBANCO PN perdia 0,78 por cento e BRADESCO PN caía 0,43 por cento, ajudando o viés negativo do índice devido ao peso em sua composição.

(Por Flavia Bohone)