O principal índice da bolsa paulista avançava nesta quinta-feira, engatando o sétimo pregão seguido no azul e após renovar máximas na véspera, de olho no noticiário corporativo e tendo as ações do Banco do Brasil entre as maiores altas após divulgação de balanço.

Às 11h16, o Ibovespa subia 0,99%, a 86.900 pontos. O giro financeiro era de R$ 1,75 bilhões.

O mercado acionário local vem sustentando o recente viés positivo amparado na perspectiva de recuperação da economia e por fluxo de investimento externo, que voltou a mostrar saldos diários positivos, assim como interno.

Além disso, a agenda de divulgação de resultados corporativos também tem estado em evidência e ajudado a manter o bom humor dos investidores.

"Muitos balanços têm vindo bons, refletindo melhora e perspectiva de reprecificação dos ativos", disse um analista de uma corretora nacional.

DESTAQUES

- BANCO DO BRASIL ON subia 4 por cento, entre as maiores altas do índice, após resultado do quarto trimestre que mostrou lucro líquido ajustado de 3,188 bilhões de reais, salto de 82,5 por cento ante mesmo período de 2016. O lucro contábil avançou 222,7 por cento a 3,108 bilhões de reais.

- ELETROBRAS PNB ganhava 2,6 por cento e ELETROBRAS ON tinha alta de 2,27 por cento, em mais um dia positivo diante da perspectiva em torno da privatização, após o governo colocar o tema entre as medidas importantes para ajustar as contas públicas.

- ULTRAPAR ON operava em alta de 0,76 por cento, em sessão marcada por volatilidade para os papéis da empresa, tendo no radar o resultado para o quarto trimestre. A empresa reportou lucro líquido de 401 milhões de reais, queda de 8 por cento ante o quarto trimestre de 2016.

- ITAÚ UNIBANCO PN subia 1,3 por cento e BRADESCO PN ganhava 0,78 por cento, dando respaldo aos ganhos do índice pelo peso em sua composição.

- PETROBRAS PN subia 1,93 por cento e PETROBRAS ON ganhava 2,15 por cento, seguindo o tom mais favorável para o mercado local, a despeito da fraqueza nos preços do petróleo no mercado internacional. - VALE ON tinha alta de 1,29 por cento, em dia também positivo para o minério de ferro na Bolsa de Dalian, na volta do feriado na China.