Com dificuldades na retomada de crédito para empresas, Bradesco mira outras receitas e traça um cronograma de corte de custos para 2018. Expectativa é de que economia com provisões e despesas administrativas tragam maior “equilíbrio” nos resultados.

A carteira de empréstimos expandida da instituição fechou dezembro do ano passado com queda de 4,3% em relação a igual período de 2016, de R$ 514,9 bilhões para R$ 492,9 bilhões.

O recuo foi puxado principalmente por pessoas jurídicas – que representam mais de 60% da carteira de crédito do Bradesco. O total de empréstimos foi de R$ 317,4 bilhões no período, número cerca de 7,4% menor do que o registrado em dezembro de 2016 (R$ 342,9 bilhões).

“Mesmo com uma queda na carteira expandida, vemos o crescimento em pessoas físicas e a boa notícia é que já começa a aparecer uma tendência positiva, com a alta em pequenas e médias [empresas]”, comenta o diretor de relações com o mercado do Bradesco, Carlos Firetti.

A recuperação vista nos pequenos e médios negócios, porém, foi apenas na relação do quarto trimestre com os três meses imediatamente anteriores, com alta de 1,6% (de R$ 82,819 bilhões para R$ 84,192 bilhões).

Em relação ao mesmo período de 2016 (R$ 94,8 bilhões) a queda foi de 11,2%.

Ainda na separação por porte, o crédito ao varejo mostrou aumento de 2% em dezembro de 2017 contra igual período de 2016, de R$ 170,9 bilhões para R$ 174,5 bilhões.

As grandes empresas – mais prejudicadas pela crise – caíram 11,8% na mesma base de comparação, de R$ 126,2 bilhões para R$ 111,3 bilhões.

Segundo o vice-presidente de relações com investidores, Alexandre Glüher, apesar de o baixo volume de empréstimos e a queda da taxa básica de juros (Selic) terem impactado a margem de juros, as expectativas são positivas.

“A margem caiu 6,4% e deve continuar pressionada em 2018 com melhora apenas no segundo semestre e ainda temos a competição do mercado de capitais e da baixa demanda no segmento corporate, mas as carteiras de pessoas físicas e pequenas e médias devem continuar melhorando”, comenta o executivo.

O guidance do Bradesco para este ano é de uma variação de 3% a 7% na carteira expandida, de -4% a 0% na margem financeira, de 4% a 8% em prestação de serviços e de R$ 16 bilhões a R$ 19 bilhões nas despesas com provisões e impairment de ativos.

Ao mesmo tempo, sem sentir uma procura maior de financiamento para investimentos por parte das empresas, a saída para um dos cinco maiores bancos do País é apostar tanto nas receitas com prestação de serviços e tarifas como também na redução de gastos.

De acordo com o vice-presidente do Bradesco, Alexandre Glüher, inclusive, já existem até mesmo ajustes de custos programados para 2018.

“Além de continuarmos em processo de otimização das nossas estruturas para melhoria dos nossos custos, ainda temos um processo mais aprofundado com o banco adquirido [HSBC] com uma redução de gastos a ser capturada”, explica o executivo.

Glüher acrescenta que o ajuste na rede de agências, a evolução do digital e a complementação do retorno com o Programa de Demissão Voluntária (PDV) também são esperados para este ano.

A redução de agências do Bradesco em 2017 foi de 10,6% em relação ao ano anterior, saindo de 5.314 estruturas para um total de 4.749.

Além disso, segundo Firetti, por causa da revisão de ratings pontuais de alguns clientes de grande e médio porte no quarto trimestre, as provisões devem ter resultados melhores.

“Essas revisões impactaram as provisões especificamente no segmento de fianças, que é uma coisa mais pontual, mas o quarto trimestre não traz nenhuma mensagem em termos de mudança de tendência”, complementa o diretor.

As provisões do Bradesco ficaram em R$ 36,5 bilhões em dezembro do ano passado, volume 10,2% inferior ao registrado em igual período de 2016 (R$ 40,7 bilhões).

As perdas, por sua vez, encerraram o ano em R$ 4,622 bilhões. O número é 16,3% menor do que o visto no mesmo mês do ano anterior (R$ 5,525 bilhões), mas corresponde a uma alta de 20,9% em relação ao terceiro trimestre, que estava em R$ 3,822 bilhões.

Já em relação às perspectivas do banco para 2018 tanto frente às reformas macroeconômicas quanto em relação à corrida eleitoral, o presidente do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco Cappi, pontua que é uma “agenda em movimento”.

“Houve uma expansão muito grande da consciência de que essa agenda é necessária e, mesmo que crie certa volatilidade, este ainda será um ano de retomada”, conclui Cappi.