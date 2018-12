SÃO PAULO (Reuters) - A Caixa Econômica Federal anunciou nesta segunda-feira que em apenas quatro dias atingiu a meta de 1,6 mil inscritos para mais uma etapa de um programa de demissão voluntária.

O plano, anunciado no último dia 26, recebeu 1.685 incrições até sexta-feira passada. O banco controlado pelo governo federal estima que a saída desse grupo gere uma economia de cerca de 314 milhões de reais por ano.

"O objetivo do programa é dar continuidade aos ajustes de estrutura do banco diante do cenário competitivo e econômico atual, buscando mais eficiência", afirmou a Caixa em comunicado.

As últimas edições dos planos de demissão voluntária da Caixa foram feitos em 2017 e 2018, tiveram a adesão total de 8,6 mil empregados, com uma economia calculada em 1,69 bilhão de reais por ano.

