A Caixa Econômica Federal anunciou nesta sexta-feira o lançamento de um portal online para vender seus produtos de loterias, segmento com o qual prevê um movimento de cerca de 450 milhões de reais por ano.

Segundo o presidente do banco, Nelson Antônio de Souza, o objetivo do canal é atingir principalmente o público mais jovem e com maior poder de compra.

“Nossa expectativa é de que essa unidade represente cerca de 3 por cento do nosso movimento com loterias”, disse Souza a jornalistas.

O portal autoriza apostas mínimas de 30 reais e de até 500 reais por dia, com pagamento é exclusivo com cartões de crédito.