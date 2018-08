Depois de renovar o pico do ano e de ter atingido a segunda maior cotação nominal do Plano Real, o dólar teve um alívio ontem, e fechou em baixa de 0,43%, cotado a R$ 4,1197.

A escassez de notícias novas no campo político doméstico, somada ao cenário externo mais tranquilo, favoreceram um movimento de realização de lucros, de acordo com profissionais do mercado. No entanto, a cautela com o cenário eleitoral doméstico continuou presente nos negócios, assim como a volatilidade das cotações, que na máxima bateu os R$ 4,16.

O dólar iniciou o dia de ontem em alta, alinhado à tendência externa de fortalecimento ante moedas emergentes, em meio à notícia de crescimento do PIB dos Estados Unidos acima das previsões. O movimento perdeu fôlego gradativamente, com as cotações assumindo leve viés de baixa.

À tarde, notícias sobre a crise na Argentina trouxeram as cotações de volta ao terreno positivo por alguns minutos. Em contrapartida, as declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre as negociações com o Canadá contribuíram para um alívio, quando o "spot" atingiu a mínima, aos R$ 4,1127 (-0,60%).

Trump afirmou que as tratativas com o Canadá, que desde ontem se juntou em Washington aos americanos e ao México na renegociação do Tratado Norte-Americano de Livre Comércio (Nafta), "estão indo muito bem" e que o país ao norte "quer fazer um acordo comercial". Na Argentina, a crise de confiança voltou a afetar os ativos argentinos e o dólar disparou ante o peso, mesmo após o banco central do país ter ofertado mais US$ 300 milhões na tentativa de frear a escalada da moeda.

Para Robério Costa, economista-chefe do Grupo Confidence, o cenário político doméstico segue como principal referência para os negócios e fator predominante da volatilidade do dia. "Nem reunião dos EUA com o Canadá, nem Argentina. São fatores secundários em um mercado que está cada vez mais inquieto, com mesas de câmbio muito ariscas, prontas para assumir novas posições em dólar", disse o economista da Confidence.

O bom desempenho dos principais mercados acionários globais em um ambiente doméstico sem notícias relevantes abriu espaço para que o Ibovespa retomasse o patamar dos 78 mil pontos - que havia sido perdido em 15 de agosto. Contribuiu para a alta do índice a valorização dos papéis da Petrobras, que foi amparada nos ganhos dos contratos futuros de petróleo no exterior.

Após oscilar cerca de 1.400 pontos, o índice Bovespa fechou aos 78.388,83 pontos, com ganho de 1,18%. Com isso, conseguiu reduzir as perdas em agosto para 1,05%.

Especialistas em renda variável dizem que o giro financeiro baixo (R$ 8,7 bilhões) dá o indicativo de que as altas não são uma tendência para o mercado acionário local, ao menos para os próximos 60 dias.

No exterior, a perspectiva de que os níveis de petróleo estarão abaixo do previsto elevaram as cotações e isso ajudou por aqui. Entre as blue chips, destaque para as ações da Petrobras, que fecharam a sessão com ganhos de 5,07% (PN) e 4,38% (ON). O bloco financeiro, que tem peso significativo na carteira teórica, também apontou altas com Banco do Brasil ON (2,47%), Units do Santander (3,17%), Itaú Unibanco (1,64%) e Bradesco (1,21%). Eletrobras ON ganhou 8,86%. /Estadão Conteúdo