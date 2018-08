O agravamento da crise financeira na Turquia gerou um novo movimento de aversão ao risco ao redor do mundo e não poupou o mercado de câmbio brasileiro. O dólar à vista terminou o dia em alta de 0,53%, cotado a R$ 3,8885.

Na madrugada de ontem, o banco central da Turquia anunciou medidas para garantir a estabilidade financeira e “toda a liquidez necessária” para o setor bancário local. Entre elas está a redução dos depósitos compulsórios. O BC turco afirmou calcular que as mudanças proporcionarão a entrada de 10 bilhões de liras turcas, US$ 6 bilhões e o equivalente a mais US$ 3 bilhões em liquidez em ouro para o sistema financeiro local. As ações tomadas, no entanto, não foram suficientes para conter as perdas ante o dólar e a lira renovou mínimas históricas.

Na América do Sul, o destaque foi a nova elevação de juros na Argentina, onde a taxa básica passou de 40% para 45% ao ano. A decisão do Banco Central da República da Argentina (BCRA) foi uma nova tentativa de conter a disparada do dólar ante o peso argentino. Assim como ocorreu no mercado de câmbio da Turquia, o peso argentino também manteve forte desvalorização após o anúncio da medida.

“Além das tensões com a Turquia e com a guerra comercial entre Estados Unidos e China, que atingem os mercados emergentes como um todo, os problemas na Argentina também contribuem para a pressão sobre o dólar, uma vez que o país é importante parceiro comercial do Brasil”, disse Durval Corrêa, assessor financeiro da Via Brasil Serviços Empresariais.

“O investidor procura lugares seguros para investir em meio ao caos. E segurança significa estar com os ativos em dólar. Além de novos acontecimentos na guerra comercial travada pelos EUA, que deverá desacelerar o comércio global, as eleições brasileiras também provocarão solavancos até o mês de outubro”, afirmou Fernando Bergallo, diretor de câmbio da FB Capital.

No final da semana, o Ibope divulgará pesquisa de intenção de voto à Presidência da República em 13 Estados, a pedido de filiais da Rede Globo. Na sexta-feira, um novo debate entre os candidatos será realizado, desta vez na RedeTV, em parceria com a revista IstoÉ.

“Caso Alckmin continue estagnado, provavelmente o mercado financeiro deverá ver isso como um sinal ruim, pois coloca em risco a aprovação das reformas da Previdência e fiscal”, disse Bergallo.

Com relação à bolsa de valores brasileira, sem um gatilho aparente, o Ibovespa operou na contramão do movimento de aversão a risco visto em outros ativos do mercado financeiro local e externo.

Segundo especialistas em renda variável, o desempenho positivo se deve, em parte, a uma correção após cinco sessões de perdas consecutivas que levou o índice à vista a encerrar a semana passada com desvalorização de pouco mais de 6% (76.514 pontos). Assim, o pregão fechou ontem com o Ibovespa em alta de 1,28%, aos 77.496,45 pontos. O giro financeiro foi R$ 10 bilhões.

De acordo com um operador, o fluxo comprador estava mais forte na ponta dos estrangeiros que viram oportunidade por aqui após saída de outros mercados emergentes.

"Na falta de notícias efetivamente negativas no plano interno, o Ibovespa encontrou espaço para uma correção. Há mais estrangeiros na ponta de compra”, afirmou nesta segunda um especialista em renda variável./Estadão Conteúdo.