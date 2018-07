SÃO PAULO - A empresa de meios de pagamentos Cielo informou nesta segunda-feira que seu conselho de administração aprovou pagar 3,5 bilhões de reais aos acionistas na forma de dividendos e de juros sobre o capital próprio referentes ao exercício de 2018.

Deste total, 1,75 bilhão de reais serão pagos no dia 28 de setembro de 2018, dos quais 1,4 bilhão de reais em dividendos e 312,5 milhões de reais em juros sobre capital próprio. Outros 875 milhões de reais serão pagos no primeiro trimestre de 2019 e 875 milhões de reais no início do segundo trimestre de 2019.

