SÃO PAULO - O principal índice de ações da B3 avançava nesta quarta-feira, na volta do feriado do Carnaval, seguindo o tom positivo no exterior e com algumas ações ajustando-se ao movimento de seus ADRs nos últimos dois dias, quando não houve negociação no pregão brasileiro.

Às 13:46, o Ibovespa subia 2,58 por cento, a 82.989,50 pontos. O volume financeiro somava 1,83 bilhão de reais.

A sessão mais curta desta Quarta-feira de Cinzas também é marcada pelo vencimento dos contratos de opções sobre o Ibovespa e de contrato futuro do índice.

Nos exterior, o mercado ameaçou azedar após a divulgação de dados de inflação ao consumidor nos Estados Unidos mais fortes do que o esperado, que adicionaram preocupações sobre uma alta mais rápida do que o esperado nas taxas de juros norte-americanas. Mas, nas bolsas, a pressão negativa já arrefecia.

O Departamento do Trabalho dos EUA informou nesta quarta-feira que o índice de preços ao consumidor subiu 0,5 por cento no mês passado. Economistas projetavam alta de 0,3 por cento; em dezembro, a alta havia sido de 0,2 por cento.

Em Wall Street, o S&P 500 caiu 0,5 por cento na mínima até o momento, mas retomou o terreno positivo já visto no começo da semana quando a B3 não operou e registrava acréscimo de 0,4 por cento. Na Europa, após fraquejar momentaneamente, o FTSEurofirst 300 ganhava 1 por cento.

DESTAQUES

PETROBRAS PN e PETROBRAS ON subiam 2,3 e 1,8 por cento, respectivamente, em meio a ajustes ADRs (recibo de ação negociado nos Estados Unidos) da companhia na segunda e terça-feira e com o petróleo buscando melhorar no mercado externo após abertura mais negativa nesta sessão.

VALE tinha acréscimo de 4,3 por cento, também com ajustes ao comportamento de seus ADRs em Nova York no começo da semana e ainda beneficiada pela alta dos preços do minério de ferro à vista na China.

CSN avançava 4,9 por cento, capitaneando os ganhos entre siderúrgigas listadas no Ibovespa. USIMINAS PNA ganhava 4,2 por cento e GERDAU PN subia 4,1 por cento.

ITAÚ UNIBANCO PN apreciava-se 3,1 por cento, também influenciando a direção do Ibovespa, com o setor bancário como um todo no azul. BRADESCO PN subia 1,3 por cento, BANCO DO BRASIL ganhava 1,8 por cento e SANTANDER BRASIL valorizava-se 3 por cento.

CCR perdia 0,4 por cento, uma das poucas quedas do Ibovespa.