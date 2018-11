As renegociações de dívidas devem dobrar em 2018 frente a 2017, com maiores prazos e descontos cedidos por credores. A renda e a confiança dos consumidores, porém, ainda retomam lentamente e a busca por novas linhas só deverá vir a partir de julho de 2019.

Dados levantados pelo Serasa apontam para uma estimativa de que o volume de renegociações de dívidas em novembro tenha mais do que o triplicado em relação ao mês passado (+268%).

De acordo com o gerente do Serasa Consumidor Matheus Moura, o movimento acontece não somente pela maior disposição de consumidores e empresas em negociar débitos em atraso, mas também pelas oportunidades de descontos trazidas pelos típicos feirões de fim de ano.

“No Serasa, esse evento começou no início de novembro na versão online e já conseguimos sentir que, neste ano, as demandas pelas renegociações tiveram um aumento significativo em relação ao ano passado. Viemos de anos difíceis e as sinalizações de recuperação ajudam neste cenário”, afirma.

Os números, no entanto, ainda refletem pouco da retomada. Segundo os últimos dados do Banco Central (BC), apesar de o comprometimento da renda familiar ter diminuído em setembro deste ano contra igual mês de 2017 (de 17,9% para 17,5%), o endividamento em si subiu de 22,9% para 23,7% na mesma relação.

Para os especialistas, porém, os avanços significativos vistos nas renegociações acontecem pela melhora da confiança do consumidor. O índice da Fundação Getulio Vargas (FGV) que mede esse sentimento, por exemplo, atingiu 93,2 pontos neste mês, um aumento de 7,1 pontos em comparação a outubro e o maior patamar em mais de quatro anos.

“Não só o ambiente melhorou, com a volta gradativa do poder de compra dos consumidores, como também há uma grande ajuda dos credores na criação de condições melhores de negociação, alongando prazos e dando bons descontos. Com isso, já sentimos a busca dos clientes dobrarem em relação ao ano passado”, explicou o diretor da Negocia Facil, José Moniz.

Do lado das instituições financeiras, a redução da inadimplência (de 3,6% em setembro de 2017 para 3% em igual mês deste ano, segundo o BC) e a consequente queda dos juros (de 26,9% para 24,4%, na mesma relação), colaboraram para as condições cedidas aos consumidores.

No Itaú, por exemplo, as ofertas variam desde taxas a 1,99% para atrasos acima de 90 dias como a possibilidade de negociação do valor à vista em até quatro vezes sem juros.

Já no Santander, os descontos nas taxas para pessoas físicas chegam a até 20%, enquanto os preços dos juros para os empreendedores ficam até 50% menor, variando conforme o relacionamento do cliente com o banco.

“Experimentamos uma procura cerca de 20% maior do que o normal, com destaque para as linhas de cartões de crédito, que apresentam um acréscimo de 14% nas negociações”, afirmou o diretor do Itaú, Adriano Pedroti.

“Foi um ano intenso e nós vemos que a estratégia de maior proximidade com o cliente tem dado certo. E em um país onde temos dezenas de milhões com algum atraso, essa condição é mais do que necessária. Ou nos adaptávamos ou estávamos fora”, acrescentou o superintendente executivo de recuperação de crédito pessoa física do Santander, Paulo César Mendes.

Já em termos de futuro, os especialistas permanecem bastante otimistas para o cenário de crédito. “A perspectiva é de crescimento tanto na carteira geral como nas negociações. A visão é otimista e o mercado deve se intensificar em 2019”, conclui Mendes do Santander.