A corretora Confidence Câmbio espera crescer 30% no volume de vendas neste final de ano em relação ao mesmo período de 2017. Para tanto, a empresa divulgou ontem (10) um pacote de ofertas entre os dias 10 e 31 de dezembro.

Uma delas é que a primeira operação de remessas internacionais terá tarifa zero para os clientes da corretora que optarem por utilizar os canais digitais (site e aplicativo). Nas demais, será cobrada uma tarifa fixa de R$ 64,99 reais, sem variações.

Contudo, Juvenal dos Santos, superintendente de varejo do Grupo Confidence, destaca que os clientes e todos que querem viajar devem se atentar para alguns cuidados no planejamento. “A nossa recomendação é que, sempre que for possível, comprem moeda aos poucos. Esta é uma forma de garantir o melhor preço e evitar a volatilidade do câmbio.”/Agências