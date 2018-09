O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) publicou, na edição de ontem (12), do Diário Oficial da União, resolução que autoriza o resgate de cotas de recursos do FI-FGTS que foram objeto de desinvestimentos e retorno das aplicações em 2017. Segundo o texto, está autorizado o resgate de cotas, até 31 de dezembro de 2018, no montante de R$ 1,889 bilhão. Também é estabelecido que seja discutido possível resgate de cotas pelo FGTS de parte dos recursos no FI-FGTS após o resultado da 4ª Chamada Pública. / Estadão Conteúdo