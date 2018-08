As preocupações com a crise na Turquia e seus desdobramentos voltaram a impor perdas aos mercados emergentes, levando o dólar a se fortalecer ante a grande maioria das divisas. Ante o real, a moeda encerrou em alta de 0,93%, cotada aos R$ 3,8978.

No acumulado de agosto, a moeda americana contabiliza ganho de 3,79% sobre o real.

A tensão voltou a dominar os mercados após o governo da Turquia anunciar tarifas contra uma série de produtos importados dos Estados Unidos e um tribunal local rejeitar recurso para libertar o pastor norte-americano Andrew Brunson, pivô das recentes disputas comerciais entre Turquia e EUA.

Nesse cenário, outros países foram foco de preocupação e influenciaram os mercados emergentes.

O Banco Central da República Argentina (BCRA) realizou três leilões cambiais ao longo do dia para tentar conter a depreciação da moeda local. O BC colocou no mercado US$ 781 milhões por meio desses leilões, de uma oferta original de US$ 1,6 bilhão.

Para José Faria Junior, diretor da Wagner Investimentos, o câmbio brasileiro tem demonstrado um comportamento relativamente calmo diante das turbulências do mercado internacional. “O quadro é ruim, mas o dólar não está nas máximas históricas, como ocorre em outros países. Isso significa que, com a esperada resolução da crise da Turquia em algum momento, há potencial para a cotação recuar ao patamar dos R$ 3,80”, afirmou.

O cenário eleitoral doméstico, que começa a se intensificar, ficou em segundo plano.

Uma série de fatores externos puxou a bolsa brasileira para baixo no pregão de ontem.

O recrudescimento da crise da Turquia, o desempenho negativo das bolsas americanas e as perdas registradas na cotação dos contratos futuros das commodities fizeram com que o Ibovespa operasse durante toda a sessão em baixa.

O principal índice do mercado acionário brasileiro fechou em queda de 1,94%, aos 77.077,99 pontos, com mínima de 76.828 pontos e máxima de 78.617 pontos no intraday.

Petrobras e Vale seguiram os sinais negativos das commodities e de seus pares no exterior. Os papéis da estatal do petróleo encerraram o pregão com perdas e 3,95% (ON) e 4,65% (PN), na mínima. A ação ordinária da mineradora brasileira recuou 4,45%. No bloco financeiro, Banco do Brasil perdeu 2,12%, Bradesco, 1,20% e Itaú Unibanco, 0,67%.

Os sinais negativos do exterior foram fortes e vieram logo cedo com as bolsas asiáticas fechando em queda, pressionadas pelo fraco desempenho das ações de tecnologia, aversão ao risco pela crise turca.

Além disso há sinais de descontentamento com a liderança do presidente da China, Xi Jinping, a economia chinesa perde vigor e vieram à tona escândalos nos setores da saúde pública e financeiro. Nos Estados Unidos, a queda também foi generalizada.

Os juros futuros fecharam a sessão regular perto da estabilidade. A desaceleração do ritmo é vista mais como uma pausa, na ausência de um noticiário mais forte.

A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2020 fechou em 8,19%, de 8,17% no ajuste de terça, e a do DI para janeiro de 2021 passou de 9,23% para 9,22%. A taxa do DI para janeiro de 2023 fechou estável em 10,71% e a do DI para janeiro de 2025 encerrou em 11,42%, de 11,39%. /Estadão Conteúdo