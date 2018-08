A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) mais que triplicou a arrecadação de recursos com termos de compromisso no segundo trimestre em relação aos três primeiros meses de 2018. De acordo com o relatório de atividade sancionadora do período, divulgado ontem (29), pela autarquia, entre abril e junho, 33 acusados em processos sancionadores aceitaram pagar R$ 8,29 milhões para encerrar os casos antes do julgamento. No primeiro trimestre, 14 acusados pagaram R$ 2,75 milhões. No relatório, a autarquia informa ter aplicado 130 multas este ano, 21% acima do registrado em todo o ano passado. Com isso, o total de sanções alcançou 148, 16% mais que em 2017. O número de "stop orders", porém, no primeiro semestre ficou bem abaixo da média de 2017. / Agências