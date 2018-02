A demanda do consumidor por crédito cresceu 20,3% em janeiro em relação ao mesmo do ano passado. Indicador da Serasa Experian, divulgado ontem (19), também mostrou que, em comparação com dezembro último, houve um aumento de 5,3%.

De acordo com os economistas da Serasa, o recuo das taxas de juros, a expansão da oferta de crédito ao consumidor, juntamente com a melhora gradual do mercado de trabalho, e à queda da inadimplência, têm impulsionado essa procura.

Para o economista da Serasa Experian, Luiz Rabi, o crescimento no indicador é altamente expressivo, uma vez que a procura por crédito em janeiro sempre é menor em comparação a dezembro, devido às compras de Natal. O resultado contrário apresentado no primeiro mês de 2018 seria uma indicação de que o consumo de bens deverá ter uma expansão significativa este ano, e irá refletir nos outros setores da economia.

“O aumento da demanda por crédito sinaliza também maior confiança do consumidor no avanço econômico país, uma vez que representa planos e investimentos em longo prazo. Por outro lado, tal procura deve ser realizada com responsabilidade, lembrando que nos anos de 2011 e 2012 a exagerada demanda por crédito levou muitos consumidores ao endividamento e inadimplência.”

O aumento da busca por crédito em janeiro ocorreu em todas as classes sociais, com destaque para as altas de 6,2% para aqueles que têm renda mensal entre R$ 1.000 e R$ 2.000 e de 6,4% para renda mensal maior que R$ 10.000.

Na comparação com o mesmo mês do ano passado, a procura por crédito apresentou variações positivas também em todas as faixas de renda, com destaque para a alta de 46,7% para aqueles que recebem até R$ 500 por mês.

O crescimento da demanda pode ser visto em todas as regiões do País. Na Região Centro-Oeste, a alta foi de 7,4% em relação a dezembro de 2017. No Sul foi de 6,3%. No Sudeste, o avanço foi de 6,0%. Já no Norte e Nordeste, as expansões foram de 4,4% e de 1,9%, respectivamente. Na comparação interanual, houve avanços da demanda por crédito em todas as regiões: no Nordeste (25,4%); Norte (22,0%); Sudeste (20,1%); Centro-Oeste (18,9%) e no Sul (16,0%).