Os atuais diretores do Banco Central (BC) colocaram-se à disposição do presidente indicado para assumir a instituição, Roberto Campos Neto, após a substituição do cargo ocupado por Ilan Goldfajn.

Em nota, o BC diz que, em particular, o diretor de Política Econômica, Carlos Viana de Carvalho, já chegou a entendimento com o presidente indicado do BC para permanecer no cargo “por tempo considerável”.

No último dia 15, a equipe de transição do presidente Jair Bolsonaro confirmou a indicação de Campos Neto para o comando do Banco Central a partir de janeiro, uma vez que Goldfajn não aceitou o convite para seguir no cargo. /Agência Brasil